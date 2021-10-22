Делом о пожаре в пороховом цеху под Рязанью могут заняться военные следователи

Дело о пожаре в пороховом цеху завода синтетических волокон «Эластик» могут передать военному следственном управлению СК России. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Там же бывшая оборонка. Нужно смотреть, где что рвануло. Вполне возможно, что это территория минобороны».

Сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области поступило в дежурную часть регионального управления МЧС 22 октября в 08:22.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате технологического процесса в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик». Погибли семь человек.

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