Появились фотографии с места пожара в пороховом цеху под Рязанью

Появились фотографии с места пожара на пороховом цехе под Рязанью

В распоряжение «КП-Рязань» оказались фотографии с места происшествия на заводе синтетических волокон «Эластик» в поселке лесной Шиловского района. Там, утром 22 октября, в результате возгорания в пороховом цеху погибли предварительно 16 человек.

В результате возгорания погибли 16 человек. Фото: Александр КАРАВАЕВ

В настоящее время на территорию предприятия никого из журналистов и родственников, пропавших без вести рабочих, не пускают. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, скорой помощи, полиции, Следственного комитета и ФСБ.

Территория завода "Эластик" огорожена колючей проволокой. Фото: Александр КАРАВАЕВ

На территорию завода "Эластик" журналистов не пускают. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области поступило в дежурную часть регионального управления МЧС 22 октября в 08:22.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате технологического процесса в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик». Погибли 16 человек.

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