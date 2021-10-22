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Происшествия22 октября 2021 16:03

Семьи погибших при взрыве в пороховом цехе в поселке Лесной получат по 1 млн рублей

Об этом сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов
Источник:kp.ru
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Глава региона Николай Любимов выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в пороховом цехе в поселке Лесной Шиловского района. В результате ЧП 22 октября погибли 16 сотрудников предприятия, судьба еще одного человека до сих пор неизвестна.

- Уже сейчас могу сказать, что семьям погибших будет выделено по 1 миллиону рублей.

Понедельник, 25 октября, в Рязанской области объявлен днем траура. Флаги на всех административных зданиях приспустят, развлекательные мероприятия отменят.

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К ужасающему ЧП 22 октября привело нарушение технологического процесса (подробности).