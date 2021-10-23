Появилось видео гибели людей в пороховом цехе поселка Лесной.

В распоряжении «КП-Рязань» появилось видео с камер видеонаблюдения, которые были установлены в пороховом цеху ООО «Разряд» (территория завода «Эластик») в поселке Лесном Шиловского района Рязанской области.

Судя по кадрам, шла обычная транспортировка. Мешки, видимо с порохом, шли по конвейеру, рабочие брали их уносили. Мастер участка Елена Тулякова считала количество мешков и контролировала процесс. В этот момент раздалась вспышка, начался пожар, люди стали убегать.

Сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области поступило в дежурную часть регионального управления МЧС 22 октября в 08:22.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате технологического процесса в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик». Погибли 17 человек.

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