«Наши мужья приносили домой порох в ботинках»: откровения родных погибших на заводе под Рязанью

Следователям придется выяснить, кто виноват в том, что на предприятии произошел взрыв.

22 октября 2021 года в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области произошел взрыв на заводе, в результате чего погибли 17 человек.

Этот взрыв – не первый

В здании старой школы организовали пункт медико-психологической помощи семьям, потерявшим при взрыве своих родственников. У входа стояли женщины со скорбными лицами. Некоторые плакали. Выделялся один мужчина.

- У меня сегодня погиб зять. Уходя на работу, он бросил ненароком: «Сегодня пятница, значит, приду раньше. Не суждено. У него остался трехмесячный сын, наш внук».

- А что делали в этом цеху?

- Извлекали порох из старых снарядов, смешивали с маслом и отправляли на карьеры для проведения взрывных работ. В таком виде при транспортировке порох безопасен, а чтобы его взорвать, применяется специальная система детонации. Но самое главное – этот взрыв не первый в истории завода. И до этого случались аварии, на которых гибли люди. Последняя была в июне 1982 года, когда погибли восемь человек – взрыв слышали даже в поселке. Ранее тоже были взрывы, но гибли один-два человека. Сегодня отыгрались за все годы.

Естественно, об этом в советских газетах не писали…

Порох был кругом

Изначально этот цех производил гексоген (взрывчатку, которую использовали в терактах 99-го года в Москве, Каспийске и Волгодонске и при минировании дома в Дашково-Песочне), из-за чего получил свое устойчивое название «рязанский сахар». Хотя уже там давным-давно взрывчатку не делают, а перерабатывают. Но в каких условиях?

- Там все было в порохе, уборку делали нечасто, – рассказали вдовы погибших. - Мужья приходили домой, а мы этот порох вытряхивали из ботинок. То, что произошло сегодня, рано или поздно должно было случиться. Мужей уже не вернуть, но мы хотим, чтобы руководство завода посадили за решетку надолго.

Расследование продолжается, 25 октября в Рязанской области объявлен траур.

КСТАТИ

Всероссийскую «славу» завод получил на рубеже веков, когда было раскрыто хищение 70 килограммов модифицированного пластита (в 11 раз мощнее тротила). Такого количества взрывчатки при правильной закладке достаточно, чтобы сровнять с землей несколько многоэтажек.

Сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области поступило в дежурную часть регионального управления МЧС 22 октября в 08:22.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате технологического процесса в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик». Погибли 16 человек.

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