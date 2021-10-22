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Происшествия22 октября 2021 18:21

В поселке Лесной найдено тело 17 погибшего при взрыве в пороховом цехе сотрудника

Поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены
Источник:kp.ru
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Поисково-спасательные работы на месте взрыва в пороховом цехе на территории предприятия «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района завершены. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Рязанской области.

Найдено тело последнего 17-го сотрудника утренней смены. Никто из смены в этой техногенной катастрофе не выжил.

В настоящее время продолжается разбор завалов. Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной взрыва и пожара стало нарушение технологического процесса. 25 октября в Рязанской области объявлен днем траура.

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К ужасающему ЧП 22 октября привело нарушение технологического процесса (подробности).

Семьи погибших при взрыве в пороховом цехе в поселке Лесной получат по 1 млн рублей

Об этом сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов (подробности).