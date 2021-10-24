25 октября в поселке Лесном простятся с погибшими в страшном пожаре

Такую доску памяти о погибших 22 октября сделали в поселке Лесном. ФОТО: предоставлено родными погибших

Прощание с погибшими на пожаре в пороховом цеху на территории завода «Эластик» состоится 25 октября в 11 утра. Об этом «КП-Рязань» сообщили родственники.

17 человек - вся утренняя смена ООО «Разряд» - сгорели заживо, после того как, по предварительным данным, произошло замыкание и начался масштабный пожар. Поскольку везде - и на конвейерной ленте, и на полу - был порох, остановить огонь самостоятельно люди не смогли.

В понедельник семьям отдадут тела для погребения - все это время проходили необходимые для идентификации личностей генетические экспертизы. Но перед этим закрытые гробы привезут в местный Дом культуры, чтобы жители могли проститься с ними.

Губернатор Николай Любимов объявил 25 октября днем траура - все развлекательные мероприятия будут отменены и приспустят государственные флаги.

Сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области поступило в дежурную часть регионального управления МЧС 22 октября в 08:22.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате технологического процесса в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик». Погибли 17 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!