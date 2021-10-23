Погибших во время взрыва на заводе «Эластик» будут хоронить в закрытых гробах

Всех 17 погибших при взрыве в пороховом цеху на территории завода синтетических волокон «Эластик» похоронят в закрытых гробах. Об этом «КП-Рязань» сообщили родственники. В настоящее время семьям тела еще не отдали. Это связано с необходимостью провести ряд экспертиз по установлению личностей – опознать обгоревших в огне сотрудников утренней смены без генетической дактилоскопии невозможно.

Через два-три дня, когда идентификацию проведут, погибших можно будет предать земле. Перед этим все желающие смогут проститься с ними в местном Доме культуры.

День траура по погибшим объявлен 25 октября. В этот день в регионе отменят все развлекательные мероприятия и приспустят государственные флаги.

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