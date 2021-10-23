Тела погибших при взрыве в пороховом цеху под Рязанью опознают с помощью ДНК

Чтобы доподлинно установить личности людей, чьи жизни 22 октября унес пожар в пороховом цеху на территории завода синтетических волокон «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района, проводится экспертиза ДНК. Об этом «КП-Рязань» сообщили родственники погибших.

Все произошло, когда на работу вышла утренняя смена. На полученном нашим изданием видео заметна яркая вспышка во время движения мешков по конвейерной ленте. Сразу же начался пожар - люди начали спасаться от огня.

Несмотря на то, что в тот роковой момент на рабочем месте находились 17 человек, тела настолько обгорели в огне, что опознать их без генетической дактилоскопии невозможно.

Вся процедура, как пояснили родным, займет два-три дня, однако ответственные службы пообещали, что постараются завершить работу по идентификации людей в кратчайшие сроки. И только после этого тела погибших отдадут для погребения.

- Прощание состоится в местном Доме культуры, - сообщили «КП-Рязань» родственники. - Хоронить всех будут в закрытых гробах.

День траура по погибшим объявлен 25 октября. В этот день в регионе отменят все развлекательные мероприятия.

Проводив своих родных в последний путь, семьи намерены подать коллективный иск в суд на ООО «Разряд», чтобы призвать работодателя к ответу за смерти невинных людей.

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