Семьи погибших во время взрыва в поселке Лесном подадут иск к ООО «Разряд»

Во время разгоревшегося на территории порохового цеха пожара погибла вся утренняя смена - 17 человек. ФОТО: 62.mchs.gov.ru

Семьи 17 человек, погибших 22 октября при взрыве в пороховом цеху ООО «Разряд» на территории завода «Эластик», готовят коллективный иск в суд в отношении виновников страшного ЧП. Пожар вспыхнул на предприятии в поселке Лесном Шиловского района во время работы утренней смены. И, по мнению родственников жертв этой техногенной катастрофы, причины в нарушении техники безопасности, которую работодатель не мог обеспечить для своих работников.

- Там выигрывают тендеры и зарабатывают деньги, - говорит сестра погибшего транспортировщика Ильдара Камалова. - А о людях зачем заботиться?

Так, по данным ФНС, в 2020 году выручка предприятия составила 78.8 млн руб. Кстати, от лица ООО «Разряд» потерявшие близких семьи не получили ни извинений, ни предложений маломальской помощи.

- Помощь оказывают только друзья и близкие, - сказал сын погибшего аппаратчика приготовления смеси Юрия Алпатова.

После похорон потерпевшая сторона собирается обратиться в суд с требованием наказать ООО «Разряд». И дело даже не в какой-то денежной компенсации, а именно в том, чтобы добиться справедливости и не допустить в будущем повторения этого происшествия с другими людьми.

Комментируя трагедию 22 октября, губернатор региона Николай Любимов сообщил, что одной из основных причин взрыва на производстве пороха под Рязанью Ростехнадзор считает нарушение правил промышленной безопасности.

На появившемся в распоряжении «КП-Рязань» видео с внутренних камер на предприятии видно, что во время транспортировки мешков по конвейерной ленте произошла внезапная вспышка, после чего начался пожар.