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Происшествия22 октября 2021 17:11

Ростехнадзор связал ЧП под Рязанью с нарушением правил промбезопасности

По предварительной информации, эта пренебрежительность и стала причиной большой трагедии
Источник:kp.ru
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Цех по производству пороха взорвался в Рязанской области 22 октября. Подтверждена гибель 16 человек, но, скорее всего, жертв 17. 62.mchs.gov.ru

Цех по производству пороха взорвался в Рязанской области 22 октября. Подтверждена гибель 16 человек, но, скорее всего, жертв 17. 62.mchs.gov.ru

Одной из основных причин взрыва на производстве пороха под Рязанью Ростехнадзор считает нарушение правил промышленной безопасности. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов 22 октября.

«О причинах пока точно говорить нельзя, потому что в этом разбираются следственные органы и Ростехнадзор. Предварительно, по мнению Ростехнадзора, одной из основных причин стало нарушение правил промышленной безопасности при производстве соответствующих работ», - отметил Николай Любимов.

Ранее ФАН со ссылкой на Ростехнадзор сообщило, что ведомство выявляло на предприятии ряд проблем. В частности, со взрывобезопасностью при использовании электричества.

Жертвами ЧП в поселке Лесной Шиловского района стали все 17 рабочих цеха. Гибель 16-ти из них признали официально, судьба одного формально еще неизвестна.

Видео с места ЧП в Рязанской области

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