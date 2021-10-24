Родные погибших на заводе в Лесном: Мужья приходили домой с порохом в ботинках

Родные погибших на заводе в Лесном рассказали «КП-Рязань» о том, что на производстве регулярно нарушались правила безопасности.

- Там все было в порохе, уборку делали нечасто. Мужья приходили домой, а мы этот порох вытряхивали из ботинок. То, что произошло сегодня, рано или поздно должно было случиться. Мужей уже не вернуть, но мы хотим, чтобы руководство завода посадили за решетку надолго, - рассказали убитые горем родственники.

Напомним, страшный взрыв в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик» произошел в пятницу 22 октября. 16 человек погибли.

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