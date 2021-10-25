«Вот Славка, Артём и Малик. У Малика гроба нет. Его не нашли»: в Лесном простились с погибшими на пожаре рабочими

Коллеги по цеху, где произошел взрыв были дружны и за пределами работы. Об этом рассказала мама одного из погибших - Вячеслава Петрикова.

Малика Папазяна, погибшего в ЧП на территории бывшего завода «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района, так и не нашли. Об этом всем говорила на церемонии прощания мама Вячеслава Петрикова. Он тоже один из 17 погибших…

- Вот Славка мой, вот Артём [Шилов] и Малик [Папазян]. Три друга они, подряд лежат, но Малика не нашли, поэтому гроба нет. Малик постоянно за Славкой моим приезжал - на работу, с работы.

По данным «КП-Рязань», следователи и криминалисты нашли всех погибших в пороховом цехе ООО «Разряд». Гроба с телом Малика Папазяна не было исключительно по просьбе судмедэкспертов.

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