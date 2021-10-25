25 октября под Рязанью похоронят 13 из 17 погибших на пороховом заводе

25 октября проходит церемония прощания с погибшими на пороховом заводе под Рязанью.

25 октября в поселке Лесной Рязанской области проходит церемония прощания с погибшими в результате ЧП на предприятии по производству пороха. В этот день в Шиловском районе похоронят 13 из 17 жертв одной из крупнейших трагедий в истории региона.

На площадь перед местным Домом культуры привезли закрытые гробы с телами Виктора Аникина, Елены Туляковой, Андрея Воеводина, Вячеслава Петрикова, Артема Шилова, Александра Курчакова, Александра Соловьева, Михаила Сычева, Игоря Расходчикова, Алексея Тебенькова, Алексея Минкова, Валерия Белокопытова, Андрея Милованова. Прощание с Маликом Папазяном проходит без гроба – его тело все еще находится на судмедэкспертизе.

Юрия Алпатова и Олега Камнева родственники решили проводить в последний путь 26 октября. Ильдара Камалова похоронят в Казани.

Прощание с Маликом Папазяном проходит без гроба – его тело все еще находится на судмедэкспертизе.

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