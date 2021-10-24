Погибшая на заводе в Лесном Елена Тулякова повторила судьбу мамы, погибшей там же в 80-х годах

У погибшей на заводе в Лесном Елены Туляковой в 80-х годах во время взрыва погибла мама

На пожаре, который произошел на территории завода «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района, погибла 47-летняя Елена Тулякова. Она была мастером на производстве. Как сообщили «КП-Рязань» родственники погибшей женщины, в 80-х годах на территории этого завода прогремел взрыв, и тогда погибла мама Елены.

«Погибла моя сестра, я очень подавлена, не верю, что ее нет, - плачет сестра Елены Туляковой. – Ведь у нее так же погибла мама, прямо там, на этой территории… Тогда тоже много людей погибло. Молодая, красивая, жить да жить бы…»

Ранее сообщалось, что до трагедии 22 октября 2021 года взрыв на территории нынешнего завода «Эластик» произошел в 1982 году. Тогда погибли восемь человек (читать подробнее).

Сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области поступило в дежурную часть регионального управления МЧС 22 октября в 08:22.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате технологического процесса в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик». Погибли 17 человек.

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