На заводе в Лесном, где погибли люди, и раньше были взрывы, гибли рабочие

На территории завода под Рязанью, где погибли люди, и раньше были взрывы.
На территории завода «Эластик» (название было другое - Ред.) в поселке Лесной неоднократно происходили ЧП. Об этом «КП-Рязань» сообщили местные жители. Последняя трагедия, до 22 октября 2021 года, произошла в июне 1982 года. Тогда погибли восемь человек.
«Взрыв слышали даже в поселке. И до этого были взрывы, но гибли один-два человека. Сегодня [22 октября 2021 года] отыгрались за все годы», - сквозь слезы сказал один из родственников погибших (читать подробнее).
Сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области поступило в дежурную часть регионального управления МЧС 22 октября в 08:22.
По предварительным данным, возгорание произошло в результате технологического процесса в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик». Погибли 17 человек.
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