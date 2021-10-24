«Это была его воля»: погибшего на пожаре в Лесном Ильдара Камалова похоронят в Казани

После окончания всех экспертиз семья заберет тело Ильдара Камалова, чтобы похоронить в Казани. ФОТО: предоставлено семьей погибшего

Тело 48-летнего транспортировщика Ильдара Камалова, погибшего на пожаре в пороховом цеху на территории завода синтетических волокон «Эластик», похоронят в Казани. Об этом «КП-Рязань» сообщила его сестра Гульнара.

- Он всегда сам говорил, что хочет быть похороненным в Казани, - говорит женщина. - У нас все родственники там.

Ильдар Камалов стал одним из 17 человек, которые сгорели заживо во время взрыва 22 октября в поселке Лесном Шиловского района. Проработав на заводе 27 лет, он фактически отдал ему и жизнь. До выхода на пенсию по вредности мужчине оставалось всего два года.

Однако тело Ильдара, как и других погибших, пока не отдали родственникам – проводят генетическую экспертизу для установления личности. После этого с утренней сменой предприятия ООО «Разряд» простятся в местном ДК и предадут людей земле.

У Ильдара остались родители и сын.

Сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области поступило в дежурную часть регионального управления МЧС 22 октября в 08:22.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате технологического процесса в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик». Погибли 17 человек.

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