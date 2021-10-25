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Происшествия25 октября 2021 11:38

СК задержал двух подозреваемых по делу о взрыве в поселке Лесной

Следователи просят суд заключить под стражу гендиректора и учредителя компании
Источник:kp.ru
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В понедельник, 25 октября, после допроса были задержаны генеральный директор ООО «Разряд» Сергей Нистраткин и учредитель Александр Егоршин. Об этом, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.

Напомним, что ООО «Разряд», располагается в Шиловском районе Рязанской области на территории бывшего завода «Эластик» - 22 октября в результате взрывного воспламенения там погибли 17 человек.

В Басманный суд города Москвы уже поступило ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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В память о погибших в поселке Лесной людях в регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия (подробности).