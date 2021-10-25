Траур в Рязанской области.

В понедельник, 25 октября, Рязанская область погрузилась в траур по погибшим в поселке Лесной сотрудникам порохового цеха. Напомним, что в результате взрывного воспламенения утром 22 октября на территории бывшего завода «Эластик» погибла все смена – 17 человек.

В настоящее время в регионе приспущены, государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия.

25 октября в Лесном похоронят 13 человек, одно похоронят в Казани. Еще двоих придадут земле 26 октября. Тело одно человека пока не отдали специалисты судебно-медицинской экспертизы.

P.S. Редакция выражает соболезнования родным и близким погибших.

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