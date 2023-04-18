«Скопинский маньяк» расскажет в суде, как помогал прятать труп. СК завершил следствие по делу Виктора Мохова

17 апреля материалы уголовного дела, фигурантом которого является «скопинский маньяк» Виктор Мохов, поступили судье.

В городе Скопин Рязанской области следователи завершили расследование уголовного дело, одним из фигурантов которого является 72-летний Виктор Мохов, больше известный как «скопинский маньяк». Его обвиняют в укрывательстве особо тяжкого преступления, говоря проще – сокрытии трупа.

О преступлении стало известно 7 августа 2022 года, когда местные жители обнаружили в заброшенном доме в Скопине труп мужчины со следами побоев. Следователи тут же возбудили уголовное дело и вместе с полицией оперативно вышли на подозреваемого.

Им оказался 39-летний местный житель Евгений Полищук, который несколькими днями назад в компании с собутыльниками отмечал День ВДВ в гостях у Мохова. Во время застолья пьяные гости «скопинского маньяка» крепко повздорили. Полищук якобы вступился за Мохова и так саданул по шее локтем одному из собутыльников, что единственный удар оказался смертельным.

Чтобы скрыть следы преступления, ночью труп погибшего переместили во двор соседнего заброшенного дома. Еще один соучастник в сокрытии, помогавший переносить тело забитого до смерти товарища, Алексей Архипкин.

Спокойно дома не сиделось

Во время следствия Виктор Мохов сразу во всем признался. Он подробно рассказал, как произошел конфликт, смертельный удар, и как он с подельником потом помогал спрятать тело.

К тому времени «скопинский маньяк» уже находился под десятисуточным арестом за «повторное невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре». Одна из проверок показала, что в час ночи его не было по месту жительства, тогда как с 22:00 до 6:00 ему предписано быть дома. Спокойно Мохову после освобождения совсем не сиделось, каждый раз он куда-то вляпывался.

До этого освободившегося после 17 лет заключения «маньяка» уже арестовывали. И тоже на 10 суток - за участие в съемках видео, где он якобы агитирует за одну из политических партий. Этому наказанию предшествовал штраф 1200 рублей за скандальное интервью Ксении Собчак.

Именно после интервью полиция добилась ужесточения административного надзора для Мохова. Сначала ему запретили общаться с журналистами, сидеть в интернете и посещать кафе-бары, где разрешается употреблять алкоголь. Позже к запретам добавилось приближение менее чем на 100 метров к детским садам, школам, детским поликлиникам и больницам. «Скопинский маньяк» вроде бы исправно соблюдал все ограничения, пока не случилась история с убийством и укрывательством трупа.

В ожидании суда

В качестве меры пресечения суд избрал Мохову домашний арест, а потом благополучно заменил на взятие под стражу - и отправил «скопинского маньяка» в СИЗО.

6 февраля Скопинский районный суд в очередной раз продлил Виктору Мохову срок содержания под стражей до 1 марта 2023 года включительно.

Но уже 24 февраля жители Скопина вдруг увидели Виктора Мохова в одном из продуктовых магазинов и тут же стали названивать в полицию… Оказалось, что решение о продлении срока в СИЗО изменили Мохову после апелляции адвоката. По словам защитника, основанием для апелляции стали процессуальные нарушения суда первой инстанции.

В апреле 2023 года следователи Скопинского МСО СУ СК России по Рязанской области завершили расследование уголовного дела по статьям 111 ч.4 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и 316 ч.2 («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений»). Прокурор утвердил обвинительное заключение и 17 апреля материалы уголовного дела поступили судье Сергею Климкину. В ближайшее время начнется первое заседание. Мохову грозит лишение свободы сроком до двух лет.