Штраф 1200 рублей за интервью Собчак: что еще запрещено скопинскому маньяку

Виктор Мохов хотел славы, а получил штраф и внимание правоохранительных органов. Фото: Youtube: СобчакДок.

Скопинского маньяка Виктора Мохова оштрафовали за несоблюдение установленного административного надзора. Как стало известно из собственного источника «КП»-Рязань», 1 апреля участковый сопроводил его в Судебный участок №31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области, где непосредственно рассматривалось дело. Кроме них в кабинете находилась только судья Елена Петрушкова. Процесс длился недолго, и вскоре Мохову вручили под роспись Постановление о назначении наказания.

НАКАЗАЛИ ПО МИНИМУМУ

За нарушение статьи 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре» предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей, либо арест на 15 суток. Мохову присудили минималку размером в 1200 рублей. На бюджете скопинца штраф вряд ли сильно отразится. Сразу после выхода из колонии сам Мохов поделился «КП»-Рязань», что пенсия у него хоть и небольшая - 17500, но одному жить можно, и потому искать работу он не намерен.

Как мы рассказывали ранее, по решению суда Виктор Мохов шесть лет будет оставаться под административным надзором. Ему запрещено посещать места проведения спортивных, культурно-зрелищных и других массовых мероприятий на территории России, а покидать дом с 22 часов до 6 часов следующих суток ему разрешено только по работе. Покинуть пределы Скопинского района он может только с разрешения правоохранительных органов. Кроме того, Мохов дважды в месяц обязан отмечаться в местной полиции.

Судя по всему, именно участием в культурно-массовых мероприятиях признал скопинский мировой судья интервью, данное маньяком известной телеведущей Ксении Собчак. Справедливости ради заметим, что во время записи этого интервью Мохов находился у себя дома и никуда не выезжал. Впрочем, причиной наложения штрафа, вероятнее всего, может быть его неявка по месту жительства сразу после освобождения из колонии. Прямо в здании учреждения он дал интервью федеральному каналу, а затем, по некоторым данным, уехал в Москву для участия в съемках программы.

Как нам пояснил рязанский адвокат, специализирующийся на уголовных делах, если речь идет об интервью Ксении Собчак, то штраф наложен незаконно.

- Интервью, данное для СМИ, не является культурно-массовым мероприятием или участием в нем, таким образом никакого нарушения режима не было. Думаю, что штраф можно обжаловать.

В интервью Собчак скопинский маньяк признался, что следит за судьбами своих жертв. Фото: Youtube: СобчакДок.

МАНЬЯКУ ЗАПРЕТЯТ ИНТЕРВЬЮ?

Но на штрафе дело, видимо, не закончится. 31 марта Скопинский райотдел полиции обратился в местный районный суд с иском о дополнении административных ограничений для Виктора Мохова. Заседание назначено на 6 апреля и будет рассматриваться без участия «главного героя». Какие именно запреты хотят добавить к уже имеющимся, официально не сообщается, однако из собственного источника «КП»-Рязань» стало известно, что ограничения, скорее всего, коснутся общения скопинского маньяка с журналистами.

После возвращения Мохова из саратовской колонии строгого режима, где он провел 17 лет за то, что похитил и почти четыре года держал в подземном бункере и насиловал двух несовершеннолетних девочек, райцентр Рязанской области прославился на всю страну. За несколько дней до его приезда в Скопин местные гостиницы наводнили журналисты региональных и федеральных СМИ. В первом комментарии, данном прямо на КПП колонии, он не демонстрировал неприятие к журналистам, охотно отвечая на вопросы. В день выхода извращенца у ворот колонии его тоже ждали так долго и настойчиво, будто он рок-звезда или видный политик. Однако Мохов всех обманул и вместо дома отправился в Москву на запись ток-шоу на одном из центральных каналов ТВ. Правда, по нашей информации, выход передачи в эфир вовремя заблокировали на уровне Госдумы.

Еще будучи на зоне, он пообещал интервью сразу нескольким СМИ (но только после выхода), надеясь заработать миллион рублей. Поэтому, освободившись, начал активно вести переговоры с журналистами. Внимание прессы, постоянное хождение по домам с вопросами, вспышки камер очень быстро надоели соседям Мохова и в принципе всем жителям улицы Октябрьской, на которой стоит злополучный дом. Люди справедливо негодовали о том, что уголовник и извращенец в одночасье стал главной «достопримечательностью» их города.

Но настоящий скандал начался после выхода в эфир 22 марта фильма о скопинском маньяке Ксении Собчак. Известная ведущая приезжала в райцентр со своей съемочной группе и взяла у Мохова большое интервью. Получив наконец трибуну, он принялся беззастенчиво хвастаться своей мужественностью и рассуждать о судьбе жертв. Дело получило огромный общественный резонанс: общественные деятели, люди культуры, политики в один голос потребовали перестать пиарить маньяков. А глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил законодательно запретить популяризировать осужденных по тяжким статьям.

По словам Кати Мартыновой, она не боится маньяка, но хочет, чтобы ему запретили искать встречи с ней и обсуждать ее в публичном пространстве. Фото: личный архив Екатерины Мартыновой.

ЖЕРТВЫ ОБРАТИЛИСЬ ЗА ЗАЩИТОЙ

Сейчас в отношении извращенца сейчас ведется масштабная проверка при участии Следственного комитета и прокуратуры. Фраза, брошенная им во время интервью Собчак по поводу отсутствия в браке детей у старшей жертвы, вылилась в громкий скандал.

Рассказывая о девочках, Мохов сообщил, что даже рад за них, потому что жизнь у них, по его мнению, сложилась:

- Так-то они обе замужем, девочки. Я всегда их успехам очень радовался. Лена стала учительницей английского языка, она его учила, а я ей покупал словари, учебники. Катя вообще рукодельницей была, мастерицей. Лена, когда у меня была, рожала, а сейчас перестала. Сейчас наоборот Катя рожает, а Лена нет. Наверное, мне надо опять заняться ей.

Доподлинно известно, что еще из колонии он написал Кате Мартыновой два письма, однако девушка письма разорвала, не читая.

Обе жертвы маньяка – Лена и Катя – обратились с заявлением в правоохранительные органы. По словам девушек, Мохова они не боятся, но хотят, чтобы их оградили от его внимания, пресекли его попытки установить с ними связь через соцсети и запретили говорить о них в публичном пространстве. Сейчас специалисты всех уровней изучают состояние здоровья Мохова – физического и психического, а также все его контакты за последнее время.

Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима 3 марта после 17 лет заключения. Срок он получил за то, что 3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов удерживал и насиловал в подземном бункере двух несовершеннолетних девочек - Лену и Катю. За это время Лена родила двоих мальчиков (в 2001 и 2003 годах, а роды у нее по акушерскому учебнику принимала Катя. Малышей Мохов подбросил в подъезды жилых домов, позже детей усыновили чужие люди. - Ред.), а в момент освобождения была беременна третьим ребенком. Освободиться Лене и Кате удалось по счастливой случайности. Иногда по ночам маньяк выводил девушек по одиночке подышать воздухом на поверхность. Во время одной из прогулок жертва смогла подбросить записку квартирантке, снимавшей комнату в доме Мохова.

В ноябре прошлого года «Комсомольской правде» удалось взять у Виктора Мохова интервью, когда он еще отбывал наказание в колонии. Тогда маньяк сообщил, что «любил этих лапочек» и не мог их убить.