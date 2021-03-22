Скопинский маньяк: Внимание прессы мне по кайфу

Ксения Собчак встретилась с Моховым у него дома. Фото: Youtube: СобчакДок.

22 марта телеведущая Ксения Собчак опубликовала первое большое интервью с Виктором Моховым, более известным под прозвищем скопинский маньяк. Столичная звезда побывала в доме преступника, в 2000 году похитившего двух девушек 14 и 17 лет и продержавшего их в бункере 3 года и 7 месяцев. В неволе одна из девушек родила от маньяка двоих детей.

Один из первых вопросов, заданных Собчак Мохову, касался внимания прессы, с которым он столкнулся после освобождения.

- В себя прихожу, пиво пью после колонии, чтобы забыться, - сообщил Мохов на первых минутах беседы. – Внимание прессы по кайфу. Встречали меня с зоны, наверное, машин 15 приехало. Многие меня знают, говорят, что в школу ходили, когда меня по телевизору показывали. Так что очень многие меня знают.

При этом рассказывая об условиях своего заключения, скопинский маньяк сообщил, что был в своем отряде «обиженным», однако сексуальному насилию не подвергался:

- Все, конечно, зависит от человека, но у меня такой возраст, кому я вообще нужен. А некоторых молодых бывает, что насилуют – «опускают».

Виктор Мохов рассказал, что следит за судьбой своих жертв. Фото: Youtube: СобчакДок.

Говоря же о своих жертвах, Мохов сообщил, что даже рад за них, потому что жизнь у них, по его мнению, сложилась:

- Так-то они обе замужем, девочки. Я всегда их успехам очень радовался. Лена стала учительницей английского языка, она его учила, а я ей покупал словари, учебники. Катя вообще рукодельницей была, мастерицей. Лена, когда у меня была, рожала, а сейчас перестала. Сейчас наоборот Катя рожает, а Лена нет. Наверное, мне надо опять заняться ей.

Напомним, в 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в бункере около четырех лет. В неволе одна из девушек родила от маньяка двух детей.

В какой-то момент девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.

В ноябре прошлого года Виктор Мохов дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде», в котором сообщил, что «любил этих лапочек» и не мог их убить (читать подробнее).