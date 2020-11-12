Виктор Мохов, 3,5 года удерживающий в бункере двух пленниц: Я их любил, разве я мог убить таких лапочек?

Больше трех лет люди ходили мимо этого дома, общались с хозяевами и даже не подозревали, какое зло творится внутри. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

В мае 2021 года на свободу выйдет человек, которого вся страна узнала как скопинского маньяка. О городке в Рязанской области люди узнали после того, как 4 мая 2004 года из бетонного бункера, оборудованного под гаражом во дворе дома слесаря Виктора Мохова, оперативники освободили двух девушек. 17-летняя Лена Самохина и 14-летняя Катя Мартынова исчезли, когда возвращались домой вечером 30 сентября 2000 года.

3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов Катя и Лена прожили у в самодельной тюрьме. За это время Лена родила двоих мальчиков (в 2001 и 2003 годах, а роды у нее по акушерскому учебнику принимала Катя. Малышей Мохов подбросил в подъезды жилых домов, позже детей усыновили чужие люди. - Ред.), а в момент освобождения была беременна третьим ребенком. Освободиться Лене и Кате удалось по счастливой случайности. Иногда по ночам маньяк выводил девушек по одиночке подышать воздухом на поверхность. Во время одной из прогулок жертва смогла подбросить записку квартирантке, снимавшей комнату в доме Мохова (подробности на kp.ru).

Скопинского маньяка осудили на 17 лет. Для жертв и их близких срок показался ничтожно малым.

ВЫШЕЛ НА СВЯЗЬ

Организовать официальное интервью с Моховым, пока он на зоне, проблематично. С одной стороны, он опасается, что визит репортеров в тюрьму создаст ему проблемы с другими заключенными, с другой - надеется подороже продать свою историю центральным каналам. Но связаться с ним удалось.

В колонии запрещены мобильные телефоны, однако это не мешает заключенным выходить на связь. Инкогнито, с фейковых аккаунтов в соцсетях. Именно так Виктор Мохов консультировал датского писателя Карстена Графа, когда тот взялся за книгу о судьбах Лены и Кати (она появится следующей весной накануне выхода Мохова на свободу». - Ред.). Я попросила передать Мохову, что хочу поговорить с ним, и через пару дней мне в соцсетях написал мужчина.

На фотографии незнакомое лицо, местом рождения значился Брянск. Ничего общего с Моховым. Но незнакомец поблагодарил меня за то, что по-доброму отнеслась к его матери. Действительно, в 2014 году, когда прошел слух о смерти Мохова, я ездила к ней в Скопин, проверить информацию. И параллельно помогла решить пару вопросов бытового плана.

В общении, незнакомец процитировал несколько строк из писем Мохова, которые мне показывала мать преступника в тот мой приезд. Таким образом, я убедилась, что общаюсь с настоящим маньяком. Далее - цитаты из его посланий, которые он мне слал в течение нескольких месяцев.

Виктор Мохов: «Очень сожалею, но вернуть невозможно. Надо с этим жить. За такую известность надо платить». ФОТО: Youtube

О СЕБЕ

- Я добрый, порядочный дедушка. Везде пишут: маньяк, изверг, извращенец. Маньяк - в моем понимании - это человек, который психически болен. Встретил девушку в темном переулке, избил до полусмерти, сорвал с чуть живого тела окровавленную одежду, в яростной злобе совершил половой акт, может еще и прирезать жертву, чтоб не выдала. Через небольшой промежуток времени делает это с другой девушкой, затем с третьей, четвертой... Я признан психически здоровым. Я девушек не избивал, у нас были хорошие, вежливые общения, но секс, конечно, против воли.

Девушек использовал, как подневольных жен, а Катю любил.

От редакции: Этот добрый и порядочный дедушка в течение нескольких месяцев планировал похищение несовершеннолетних девушек. Репетировал, как будет приглашать в машину школьниц, возвращавшихся с дискотеки, чем напоит, чтобы потеряли сознание. И строил продуманную частную подземную тюрьму. Маньяк не всегда убийца - маньяк чаще похож на паука, который долго плетет свою паутину, а затем заманивает в них своих жертв, чтобы наслаждаться их мучениями...

Мать - единственный родной человек, который не отвернулся от Виктора после задержания. Она до последнего отправляла ему посылки и письма. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

О БУНКЕРЕ

- Подвальчик под хранение овощей и фруктов строил, потом под комнатку переоборудовал, прохладно там было, уютно. Засов только на одной двери. Чертеж бункера сделал, там ничего сложного, это не самолет, а у меня по черчению пятерка была. Большое помещение, затем маленькое. От пола до потолка - 2,4 метра плюс сверху 2 метра. Если будет желание, приедете, откачаем воду и убедитесь, что это обычный погребок.

От редакции: Если это был простой подвал, почему же Мохов его строит настолько тайно, что никто не заметил работ - ни мать, ни соседи? И зачем его разбивать на три бетонных отделения? Между ними - железные двери с засовами, которые изнутри открыть невозможно. Не забыл «строитель» о серьезной звукоизоляции. А выход на поверхность была замаскирована и заперт на на хитрый магнитный замок… Нет, это была настоящая тайная подземная тюрьма!

По словам хозяина, до того как заселить свой подвальчик, он сам в жаркие дни спускался туда, чтобы отдохнуть в прохладе. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

О ПЛЕННИЦАХ

- Лена была отчаянной девушкой, Катя, напротив, боязливая, спокойная. Катя, как всем известно, была моей любимицей. Умная, красивая, рукодельница, мастерица. Счел бы за счастье иметь такую жену. А Лена вредная, но прямолинейная, никогда не льстила. Лена для семейной жизни лучше подходит, а Катя - тихоня, а в тихом омуте все черти водятся.

Да, Катя - умница, но в показаниях нагородили лишнего: мол, постоянно избивал, насиловал в извращенной форме, снотворного подсыпал. Лена писала, что избивал руками и ногами, наносил удары вилкой.

Для меня избить девушку - дикость. У меня бы рука не поднялась их убить. Убить не каждый может. Девушки были моими подневольными женами, я их любил. Разве я мог убить таких лапочек. Лена часто спрашивала, когда отпущу. Я отвечал: «Не тереби мне душу, рано или поздно сами сбежите». Накаркал. Я собирался их отпустить, но боялся сурового наказания. По этим статьям большие сроки дают, а на зоне в петухи загоняют. Если б сроки большие не лепили, то точно отпустил бы.

По поводу третьей девушки (студентки, которую он хотел опоить, а потом переспать. Именно она снимала у Мохова комнату, в которой Катя оставила записку с просьбой сообщить в милицию. - Ред.) - это шутка, я двух с трудом обеспечивал (в смысле секса. - Ред.).

Катя пишет (в 2017 году она выпустила книгу «Исповедь узницы подземелья». - Ред.), что я продукты покупал в достатке. Книг и журналов много приносил. Она будто прочитала много классики, Булгакова, Солженицына, а Лене я покупал учебники английского языка...

Бывший старший помощник прокурора Рязанской области Дмитрий Плоткин показывает вход в бункер. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Я ей после этого написал два письма. Умолял простить. Она не сочла нужным ответить.

Катя боится моего освобождения, смерти мне желает. Но нет причин бояться немощного деда. Не могут молодые, полные сил бояться старого.

От редакции: Маньяк пытается выставить себя в хорошем свете, что в общем обычное дело для любого преступника. Они всегда пытаются преуменьшить свои грехи. Но девушки боятся «дедушку» до сих пор. И воспоминания жертв сильно контрастируют со спокойными рассказами маньяка.

Вот что рассказывала Катя: «Изо дня в день тебя насилуют, все одно и то же. Ты понимаешь, что ты не можешь выйти на улицу. Ты понимаешь, что себе не хозяйка. Что хозяин твоей жизни - какой-то посторонний человек, который может в любой момент отобрать твою жизнь». Узницы рассказывали следователю, что каждый день жили в ожидании смерти.

От воли девочек отделяли три толстые железные двери. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

О ПОДБРОШЕННЫХ ДЕТЯХ

- Я детей не нянчил, раза два на руках держал, особых отцовских чувств не испытывал. Второму мальчику в записке указал имя, которое девушки дали, дни рождения указывал. Для Лены это насильные дети, но все равно ее кровиночки, как женщины в фильмах говорят. Лена страдала, и дети вместе с ней в бункере страдали. К сожалению, я никогда не увижу своих детей, но главное, что они есть.

От редакции: Вот как... Значит, «главное, что они есть»? Но как же быть с тем, что маньяк просто струсил принимать роды сам? Все, на что сподобился насильник, - это найти книгу по акушерству. Следователь Дмитрий Плоткин, ведший дело скопинского маньяка, вспоминал: «Он открыл люк бункера и туда кинул эту книгу, крикнув Лене: «Сама родишь». Роды пришлось принимать Кате, положив перед собой раскрытую медицинский справочник. Она нагрела кипятильником банку с водой, продезинфицировала обыкновенный столовый нож и, рыдая в три ручья, перерезала пуповину...

Катя спасалась от страшных мыслей рисованием, а Лена учила английский. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

О ПРИЧИНЕ ПОХИЩЕНИЯ

- Мне хотелось, чтобы меня любили, но я не нравился тем девушкам, которые нравились мне. Серьезная проблема - безответная любовь.

Их (Катю и Лену. - Ред.) пригласили вместе время провести, ну и, как водится, после застолья в постель. Девушки говорили, что я лишил Катю девственности и они заявят на меня. Я сказал, это неправда, но не отпустил, чтоб не заявили.

От редакции: Никакого застолья не было. Когда девочки сели в машину к маньяку, он предложил им выпить по стакану вина. Так девочки получили по лошадиной дозе снотворного и отключились. В себя они пришли уже в бункере, за запертыми дверями. Ну и чтобы не оставалось каких-то иллюзий по поводу любви: маньяк, похоже, не считал девушек за людей. Это видно даже по обращению - их он называл не иначе, как... «кроликами».

Из бункера все, кто там побывал, выбирались только ползком. На фото английский режиссер Ричард Дантон. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

О РАСКАЯНИИ И ЖИЗНИ В КОЛОНИИ

- Очень сожалею, но вернуть невозможно. Надо с этим жить. За такую известность надо платить.

Меня в колонии по-разному называют, кто маньяком, кто петухом, а то и бабушкой. Бабушкой - потому что петухи это бабы, а я старенький, получается бабушка. Петухи в зонах как рабы, выполняют грязную и тяжелую работу. Меня не били и не насиловали. К нам относятся как к прокаженным: отдельная посуда, отдельные столы, кровати стоят отдельно, с нами нельзя здороваться за руку, пить из наших стаканов. Даже посуду нашу моют отдельно.

Таким увидела бункер изнутри журналист «КП», когда приезжала в дому к маньяку через несколько лет после его ареста. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Нам нельзя дотрагиваться до продуктов других осужденных, их выбросят, а нас изобьют... Насильников презирают. Нам запрещены любые поощрения, на УДО подавать бесполезно. Никаких поблажек, тяжкий труд и никакой благодарности. Поскорей бы забыть этот ад.

По возвращении домой Виктор собирается осушить бункер под гаражом - сейчас он затоплен. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

От редакции: Очень бы хотелось, чтобы скопинский маньяк не забыл ничего из того, что пережил в тюрьме. Так же, как жертвы не могут забыть его издевательств. Катя признается сейчас: «Абсолютная темнота меня напрягает. Такая же темнота была в бункере... Я ночью всегда оставляю просвет в шторах, чтобы было видно как светят фонари. И я сильно сомневаюсь, что Мохов за это время раскаялся. На суде он сильно удивился, что ему так много дали, мол, он же никого не убивал. Рассчитывал отсидеть лет пять и всё».