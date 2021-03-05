«Женюсь и поеду на юг тратить деньги»: маньяк Виктор Мохов рассказал о ближайших планах

Мохов сказал, что нашел себе молодую бабушку.

Около полудня 5 марта «скопинского маньяка» Виктора Мохова в сопровождении нескольких машин полиции привезли к родному дому. Старик, который не был там более 17 лет, забежал, но через несколько минут вылетел – журналисты ни на секунду не оставляли его, снимали и фотографировали прямо через окна, щели.

Не выдержав такого внимания, Мохов покинул жилище, бросившись под защиту местной полиции.

— Жениться поеду, бабушку молодую себе нашел, — словно издеваясь над СМИ, ловящими каждое его слово, через маску ответил маньяк.

За пару десятков метров до машины Мохов успел обмолвиться, что обязательно будет разыскивать своих детей, которых родила ему одна из пленниц. Что касается самих девушек – Кати и Лены - то с ними он тоже хотел бы встретиться

— Я отношусь к ним с уважением, если увижу, попрошу прощения, — сказал маньяк.

Гараж Мохова, в котором находился бункер. Сейчас он залит бетоном. Фото: Константин МОГИЛИН

Виктор Мохов освободился 3 марта, а в ночь на 5 марта был в Скопине. Из колонии его как популярную звезду на самолете доставили в Москву для участия в телешоу. Получил он за это несколько миллионов рублей, или как говорит сам маньяк, «мешок денег».

— Планирую потратить их для поездки на юг, — уже сидя в полицейской машине, — сказал старик.

— Таких случаев масса, — прокомментировал «Комсомолке» председатель общественной надзорной комиссии Рязанской области Виктор Боборыкин. — Мохов мог, пока сидел, познакомиться по интернету с кем-нибудь....

Виктор Мохов приехал в родной город в ночь на 5 марта на такси из столицы. Он пытался заселиться в гостиницу «Вёрда», но ему там отказали. По словам администратора, не было свободных номеров. Остаток ночи маньяку пришлось провести в РОВД.

Дом Виктора Мохова прямо сейчас. Фото: Константин МОГИЛИН

Напомним, в 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в бункере около четырех лет. В неволе одна из девушек родила от маньяка двух детей.

В какой-то момент девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.

В ноябре прошлого года Виктор Мохов дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде», в котором сообщил, что «любил этих лапочек» и не мог их убить (читать подробнее).

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