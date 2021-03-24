СК займется высказываниями «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Фото: Youtube: СобчакДок.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению ведомства организовать проверку по озвученным в СМИ высказываниям «скопинского маньяка» Виктора Мохова.

В фильме Ксении Собчак Мохов заметил, что одна из его жертв – Лена – рожала, а сейчас перестала.

— Сейчас наоборот Катя рожает, а Лена нет. Наверное, мне надо опять заняться ею, — произнес педофил в сюжете фильма.

Бастрыкин поручил следователям в рамках проверки изучить все высказывания «скопинского маньяка» Виктора Мохова, озвученные в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку.

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