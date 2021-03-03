Полиция рассказала, как будет жить «скопинский маньяк» в течение 6 лет после освобождения.
Фото: Александр Уриевский
Освобожденному из колонии «скопинскому маньяку» Виктору Мохову придется шесть лет жить с определенными административными ограничениями, сообщает УМВД России по Рязанской области.
Что запрещено делать Виктору Мохову на свободе:
- посещать спортивные, культурно-зрелищные и другие массовые мероприятия;
- участвовать в массовых мероприятиях;
- пребывать вне своего жилища с 22:00 до 06:00, если только он не будет на официальной работе;
- выезжать за пределы Скопинского района без разрешения полиции.
Что обязан будет делать Виктор Мохов после освобождения:
- приходить два раза в месяц в полицию по месту жительства для регистрации.
Контролировать все действия «скопинского маньяка» будут органы внутренних дел по месту его проживания.
Кстати, покидал Мохов колонию тайно в специально для него подготовленном автомобиле (читать подробнее).
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