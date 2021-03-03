Полиция рассказала, как будет жить «скопинский маньяк» в течение 6 лет после освобождения. Фото: Александр Уриевский

Освобожденному из колонии «скопинскому маньяку» Виктору Мохову придется шесть лет жить с определенными административными ограничениями, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Что запрещено делать Виктору Мохову на свободе:

- посещать спортивные, культурно-зрелищные и другие массовые мероприятия;

- участвовать в массовых мероприятиях;

- пребывать вне своего жилища с 22:00 до 06:00, если только он не будет на официальной работе;

- выезжать за пределы Скопинского района без разрешения полиции.

Что обязан будет делать Виктор Мохов после освобождения:

- приходить два раза в месяц в полицию по месту жительства для регистрации.

Контролировать все действия «скопинского маньяка» будут органы внутренних дел по месту его проживания.

Кстати, покидал Мохов колонию тайно в специально для него подготовленном автомобиле (читать подробнее).

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