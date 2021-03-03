Стало известно, как «скопинскому маньяку» Мохову удалось тайно покинуть колонию.
Фото: Александр Уриевский
Рано утром 3 марта у стен ИК-4 в Саратовской области собрались журналисты, чтобы встретить 70-летнего Виктора Мохова, больше известного по прозвищу «скопинский маньяк». Но дождаться сидельца никому так и не удалось. Маньяка вывезли прямо из колонии около 9 часов утра в тонированном автомобиле. Его доставили на железнодорожный вокзал и посадили на поезд.
Колония, где 17 лет провел "скопинский маньяк".
Фото: Александр Уриевский
Отправился Виктор Мохов по месту жительства в город Скопин, где за ним сохранятся серьезные административные ограничения. В частности, в течение шести лет Мохову запрещено выезжать за пределы Скопинского района без разрешения полиции, а также посещать массовые мероприятия. О других ограничениях читайте подробнее.
За все утро из колонии выехала только одна машина - та, в которой сидел Мохов.
Стало известно, как «скопинскому маньяку» Мохову удалось тайно покинуть колонию.
Сотрудники УФСИН были безмолвны и следили за порядком.
Фото: Александр Уриевский
Мохов отправил на родину в Скопин.
Фото: Александр Уриевский
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