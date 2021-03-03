«Скопинский маньяк» вышел на свободу и отправился на родину

Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», вышел на свободу после 17 лет заключения. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«70-летний мужчина рано утром покинул колонию в Саратовской области, сел на поезд и отбыл к месту проживания», - говорится в сообщении. Как стало известно «Комсомолке», Мохов покинул колонию тайно.

А позже полиция рассказала, как Мохов проведет ближайшие шесть лет на свободе. У него масса ограничений, в том числе на выезд из Скопинского района (читать подробнее).

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в бункере около четырех лет. В неволе одна из девушек родила от маньяка двух детей.

В какой-то момент девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.

В ноябре прошлого года Виктор Мохов дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде», в котором сообщил, что «любил этих лапочек» и не мог их убить (читать подробнее).

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