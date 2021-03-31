«Скопинский маньяк» пытался добавиться в друзья к своей жертве в «ВКонтакте». Фото - Youtube: СобчакДок.

Жертва «скопинского маньяка» Екатерина Мартынова написала заявление в Следственный комитет. Девушка требует, чтобы в отношении Виктора Мохова возбудили уголовное дело или ограничили его публичные высказывания и активность в социальных сетях.

— Заявление подала в Следственный комитет в Москве, чтобы возбудить новое уголовное дело на Мохова, — рассказывает Мартынова ТАСС. — Я не знаю, будет ли дело возбуждено, но как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях надо.

По словам девушки, на днях Мохов попытался добавить ее в друзья в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению ведомства организовать проверку по озвученным в СМИ высказываниям скопинского маньяка Виктора Мохова, а руководитель регионального следственного управления СК РФ Владимир Никешкин пообщался с Мартыновой и предложил ей написать заявление на госзащиту.

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