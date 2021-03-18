Глава рязанского СК предложил защиту жертве скопинского маньяка

Екатерина Жарова, одна из пленниц «скопинского маньяка», пообщалась с руководителем СК России по Рязанской области Владимиром Никешкиным. Фото: ryazan.sledcom.ru

Екатерина Жарова, одна из пленниц «скопинского маньяка», пообщалась с руководителем СК России по Рязанской области Владимиром Никешкиным. Разговор состоялся по видеосвязи и был посвящен освобождению ее мучителя Виктора Мохова. Екатерина высказывала опасения, что Мохов, отбыв наказание, будет ее преследовать.

Никешкин сказал, что направил в УМВД поручение усилить административный надзор за Моховым. Также он предложил Жаровой подать заявление на предоставление государственной защиты.

Женщина, попавшая в лапы «скопинского маньяка» в 2000 году, ответила, что защита ей не требуется.

«Руководитель следственного управления оставил потерпевшей контакты управления для экстренной связи и взял ситуацию на личный контроль», - сообщает пресс-служба рязанского СК.