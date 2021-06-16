Скопинскому маньяку запретили общаться с прессой

Полиция надеется, что после введения запрета паломничества журналистов и блогеров к дому скопинского маньяка закончатся.

16 июня Рязанский областной суд удовлетворил апелляцию МО МВД «Скопинский» об ужесточении мер административного надзора в отношении Виктора Мохова. Как «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе суда, теперь скопинскому маньяку официально запрещено общаться со СМИ не только лично, но в интернет-переписке. Кроме того, ему нельзя посещать места общественного питания, в которых разрешено употребление алкоголя, а также культурно-массовые и зрелищные мероприятия. Все ограничения будут действовать в течение шести лет, что насильник находится под надзором. Таким образом апелляционная коллегия не только удовлетворила иск, но и расширила ограничения в отношении Виктора Мохова.

Решение вступило в законную силу, однако, как нам пояснили в суде, его может обжаловать как сам скопинец, так и впоследствии полиция - если маньяк не будет нарушать закон и четко выполнять все предписанные ему запреты.

С инициативой усилить ограничения выступил МО МВД «Скопинский». Иск полиция подала еще 31 марта, однако первое заседание, назначенное на 6 апреля, было перенесено на неделю из-за «проведения необходимых процессуальных действий». В тот же день находящийся под административным надзором скопинский маньяк обратился в суд с ходатайством рассматривать иск без его участия.

Как 15 апреля пояснила «КП»-Рязань» помощница судьи Юлии Бубликовой, административный иск о дополнении административных ограничений был удовлетворен лишь частично. Полиция хотела ужесточить ограничения для Мохова по трем направлениям. Во-первых, запретить ему общаться со СМИ, во-вторых, запретить посещение баров, кафе, ресторанов и других общественных заведений, где продают алкоголь, и в-третьих, увеличить число обязательных явок в полицию с двух до четырех раз в месяц.

- Суд принял решение удовлетворить иск в части увеличения количества обязательных явок с двух до четырех раз в месяц, - пояснили нам в районном суде. – Разбирательство проходило без участия самого Мохова.

От незваных гостей Виктор Мохов завел во дворе дома собаку. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Еще раньше, 1 апреля скопинский мировой суд уже оштрафовал его за нарушение статьи 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре» на 1200 рублей. Участием в культурно-массовых мероприятиях признал скопинский мировой судья интервью, данное маньяком известной телеведущей Ксении Собчак.

В интервью Собчак скопинский маньяк признался, что следит за судьбами своих жертв. Фото: Youtube: СобчакДок.

Напомним, по решению суда освободившийся 3 марта из колонии строгого режима Виктор Мохов шесть лет будет оставаться под административным надзором. Ему запрещено посещать места проведения спортивных, культурно-зрелищных и других массовых мероприятий на территории России, а покидать дом с 22 часов до 6 часов следующих суток ему разрешено только по работе. Покинуть пределы Скопинского района он может только с разрешения правоохранительных органов. Кроме того, Мохов обязан отмечаться в местной полиции.

В этом подвале под гаражом пленницы Мохова провели 3,5 года. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Валентина Конкина, психолог, гештальт-терапевт:

- Темы, связанные с громкими и скандальными преступлениями, рождают большой общественный резонанс. Молодые люди практически все сейчас блогеры, активно пользуются соцсетями, делают большое количество селфи, собирают лайки. И для резонансного фото они готовы на многое. Провокационное поведение – один из способов завоевать авторитет среди значимой группы, стать видимым, создать себе определенный имидж. Некоторые для этого выбирают экстремальный спорт, эксперименты с внешностью, а некоторые – селфи с известным маньяком. Конечно, этот мотив не единственный, возможно есть и определенные личностные особенности, которые толкают на подобные поступки. А также отсутствие ценностных ориентиров, понимания того, где проходит грань между спекуляцией на нездоровом интересе к преступлению и стремлением преодолеть свой собственный страх перед насилием.

Екатерина Мартынова, одна из жертв Мохова, написала книгу о том, что они с Леной пережили в бункере у маньяка.

Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима 3 марта после 17 лет заключения. Срок он получил за то, что 3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов удерживал и насиловал в подземном бункере двух несовершеннолетних девочек - Лену и Катю. За это время Лена родила двоих мальчиков (в 2001 и 2003 годах, а роды у нее по акушерскому учебнику принимала Катя. Малышей Мохов подбросил в подъезды жилых домов, позже детей усыновили чужие люди. - Ред.), а в момент освобождения была беременна третьим ребенком. Освободиться Лене и Кате удалось по счастливой случайности. Иногда по ночам маньяк выводил девушек по одиночке подышать воздухом на поверхность. Во время одной из прогулок жертва смогла подбросить записку квартирантке, снимавшей комнату в доме Мохова.

В ноябре прошлого года «Комсомольской правде» удалось взять у Виктора Мохова интервью, когда он еще отбывал наказание в колонии. Тогда маньяк сообщил, что «любил этих лапочек» и не мог их убить.