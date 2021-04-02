Скопинского маньяка Виктора Мохова оштрафовали на 1000 рублей

Виктор Мохов хотел славы, а получил штраф и внимание правоохранительных органов. Фото: Youtube: СобчакДок.

Скопинского маньяка Виктора Мохова оштрафовали за несоблюдение установленного административного надзора. Как стало известно из собственного источника «КП»-Рязань», 1 апреля участковый сопроводил его в Судебный участок №31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области, где непосредственно рассматривалось дело. Кроме них в кабинете находилась только судья Елена Петрушкова. Процесс длился недолго, и вскоре Мохову вручили под роспись Постановление о назначении наказания.

За нарушение статьи 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре» предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей, либо арест на 15 суток. Мохову присудили минималку размером в тысячу рублей. На бюджете скопинца штраф вряд ли сильно отразится. Сразу после выхода из колонии сам Мохов поделился «КП»-Рязань», что пенсия у него хоть и небольшая - 17500, но одному жить можно, и потому искать работу он не намерен.

Как мы рассказывали ранее, по решению суда Виктор Мохов шесть лет будет оставаться под административным надзором. Ему запрещено посещать места проведения спортивных, культурно-зрелищных и других массовых мероприятий на территории России, а покидать дом с 22 часов до 6 часов следующих суток ему разрешено только по работе. Покинуть пределы Скопинского района он может только с разрешения правоохранительных органов. Кроме того, Мохов дважды в месяц обязан отмечаться в местной полиции.

В интервью Собчак скопинский маньяк признался, что следит за судьбами своих жертв. Фото: Youtube: СобчакДок.

Судя по всему, именно участием в культурно-массовых мероприятиях признал скопинский мировой судья интервью, данное маньяком известной телеведущей Ксении Собчак. Справедливости ради заметим, что во время записи этого интервью Мохов находился у себя дома и никуда не выезжал. Впрочем, причиной наложения штрафа, вероятнее всего, может быть его неявка по месту жительства сразу после освобождения из колонии. Прямо в здании учреждения он дал интервью федеральному каналу, а затем, по некоторым данным, уехал в Москву для участия в съемках программы.

Как нам пояснил рязанский адвокат, специализирующийся на уголовных делах, если речь идет об интервью Ксении Собчак, то штраф наложен незаконно.

- Интервью, данное для СМИ, не является культурно-массовым мероприятием или участием в нем, таким образом никакого нарушения режима не было. Думаю, что штраф можно обжаловать.

Тем временем в отношении извращенца сейчас ведется масштабная проверка при участии Следственного комитета и прокуратуры. Фраза, брошенная им во время интервью Собчак по поводу отсутствия в браке детей у старшей жертвы, вылилась в громкий скандал.

Рассказывая о девочках, Мохов сообщил, что даже рад за них, потому что жизнь у них, по его мнению, сложилась:

- Так-то они обе замужем, девочки. Я всегда их успехам очень радовался. Лена стала учительницей английского языка, она его учила, а я ей покупал словари, учебники. Катя вообще рукодельницей была, мастерицей. Лена, когда у меня была, рожала, а сейчас перестала. Сейчас наоборот Катя рожает, а Лена нет. Наверное, мне надо опять заняться ей.

Доподлинно известно, что еще из колонии он написал Кате Мартыновой два письма, однако девушка письма разорвала, не читая.

С недавних пор полиция перестала дежурить у дома Мохова. Фото: Константин МОГИЛИН

Обе жертвы маньяка – Лена и Катя – обратились с заявлением в правоохранительные органы. По словам девушек, Мохова они не боятся, но хотят, чтобы их оградили от его внимания и пресекли его попытки установить с ними связь через соцсети. Сейчас специалисты всех уровней изучают состояние здоровья Мохова – физического и психического, а также все его контакты за последнее время.

Обе жертвы Мохова обратились в следственные органы с заявлением против своего преследователя. Фото: Кадр из оперативной съемки

Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима 3 марта после 17 лет заключения. Срок он получил за то, что 3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов удерживал и насиловал в подземном бункере двух несовершеннолетних девочек - Лену и Катю. За это время Лена родила двоих мальчиков (в 2001 и 2003 годах, а роды у нее по акушерскому учебнику принимала Катя. Малышей Мохов подбросил в подъезды жилых домов, позже детей усыновили чужие люди. - Ред.), а в момент освобождения была беременна третьим ребенком. Освободиться Лене и Кате удалось по счастливой случайности. Иногда по ночам маньяк выводил девушек по одиночке подышать воздухом на поверхность. Во время одной из прогулок жертва смогла подбросить записку квартирантке, снимавшей комнату в доме Мохова.

В ноябре прошлого года «Комсомольской правде» удалось взять у Виктора Мохова интервью, когда он еще отбывал наказание в колонии. Тогда маньяк сообщил, что «любил этих лапочек» и не мог их убить.