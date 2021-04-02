Скопинскому маньяку добавят административных ограничений

Мохова уже оштрафовали за несоблюдение административного надзора, а теперь хотят дополнить ограничения. Фото: Youtube: СобчакДок.

Скопинский райотдел полиции обратился в местный районный суд с иском о дополнении административных ограничений для Виктора Мохова. 31 марта обращение было зарегистрировано, заседание назначено на 6 апреля и будет рассматриваться при участии районного прокурора. Какие именно запреты хотят добавить к уже имеющимся, официально не сообщается, однако из собственного источника «КП»-Рязань» стало известно, что ограничения, скорее всего, коснутся общения скопинского маньяка с журналистами.

После возвращения Мохова из саратовской колонии строгого режима, где он провел 17 лет за то, что похитил и почти четыре года держал в подземном бункере и насиловал двух несовершеннолетних девочек, райцентр Рязанской области прославился на всю страну. За несколько дней до его приезда в Скопин местные гостиницы наводнили журналисты региональных и федеральных СМИ. В первом комментарии, данном прямо на КПП колонии, он демонстрировал неприятие к журналистам, охотно отвечая на вопросы. В день выхода извращенца у ворот колонии его тоже ждали так долго и настойчиво, будто он рок-звезда или видный политик. Однако Мохов всех обманул и вместо дома отправился в Москву на запись ток-шоу на одном из центральных каналов ТВ. Правда, по нашей информации, выход передачи в эфир вовремя заблокировали на уровне Госдумы.

Еще будучи на зоне, он пообещал интервью сразу нескольким СМИ (но только после выхода), надеясь заработать миллион рублей. Поэтому, освободившись, начал активно вести переговоры с журналистами. Внимание прессы, постоянное хождение по домам с вопросами, вспышки камер очень быстро надоели соседям Мохова и в принципе всем жителям улицы Октябрьской, на которой стоит злополучный дом. Люди справедливо негодовали о том, что уголовник и извращенец в одночасье стал главной «достопримечательностью» их города.

Получив возможность говорить в камеру, Мохов тут же начал хвастаться своими сексуальными возможностями, которые он в течение почти 4 лет демонстрировал несчастным, замученным жертвам в этом бункере. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Но настоящий скандал начался после выхода в эфир 22 марта фильма о скопинском маньяке Ксении Собчак. Известная ведущая приезжала в райцентр со своей съемочной группе и взяла у Мохова большое интервью. Получив наконец трибуну, он принялся беззастенчиво хвастаться своей мужественностью и рассуждать о судьбе жертв. Дело получило огромный общественный резонанс: общественные деятели, люди культуры, политики в один голос потребовали перестать пиарить маньяков. А глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил законодательно запретить популяризировать осужденных по тяжким статьям.

Кстати, обе жертвы маньяка – Лена и Катя – обратились с заявлением в правоохранительные органы. По словам девушек, Мохова они не боятся, но хотят, чтобы их оградили от его внимания, пресекли его попытки установить с ними связь через соцсети и запретили говорить о них в публичном пространстве.

Катерина Мартынова сообщила, что обратилась в правоохранительные органы с требованием запретить своему мучителю обсуждать ее в публичном пространстве и пытаться каким-либо способом связаться с ней. Фото: Личный архив Екатерины Мартыновой.

Как мы сообщали ранее, 1 апреля Виктора Мохова оштрафовали за несоблюдение установленного административного надзора. За нарушение статьи 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре» ему присудили минимальное наказание по этой размером в тысячу рублей.

Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима 3 марта после 17 лет заключения. Срок он получил за то, что 3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов удерживал и насиловал в подземном бункере двух несовершеннолетних девочек - Лену и Катю. За это время Лена родила двоих мальчиков (в 2001 и 2003 годах, а роды у нее по акушерскому учебнику принимала Катя. Малышей Мохов подбросил в подъезды жилых домов, позже детей усыновили чужие люди. - Ред.), а в момент освобождения была беременна третьим ребенком. Освободиться Лене и Кате удалось по счастливой случайности. Иногда по ночам маньяк выводил девушек по одиночке подышать воздухом на поверхность. Во время одной из прогулок жертва смогла подбросить записку квартирантке, снимавшей комнату в доме Мохова.

В ноябре прошлого года «Комсомольской правде» удалось взять у Виктора Мохова интервью, когда он еще отбывал наказание в колонии. Тогда маньяк сообщил, что «любил этих лапочек» и не мог их убить.