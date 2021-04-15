Суд не стал запрещать скопинскому маньяку общение со СМИ и ходить в бары

С момента возвращения из колонии дом скопинского маньяка осаждают журналисты и блогеры Фото: Татьяна БАДАЛОВА

15 апреля в Скопинском районном суде рассматривался иск местного райотдела полиции о дополнении административных ограничений для Виктора Мохова. Заявление скопинские правоохранители подали еще 31 марта, однако первое заседание, назначенное на 6 апреля, было перенесено на неделю из-за «проведения необходимых процессуальных действий». В тот же день находящийся под административным надзором скопинский маньяк обратился в суд с ходатайством рассматривать иск без его участия. Его просьба была учтена, и сегодня, 15 апреля, стало известно о принятом решении.

Как пояснила «КП»-Рязань» помощница судьи Юлии Бубликовой, административный иск был удовлетворен лишь частично. Полиция хотела ужесточить ограничения для Мохова по трем направлениям. Во-первых, запретить ему общаться со СМИ, во-вторых, запретить посещение баров, кафе, ресторанов и других общественных заведений, где продают алкоголь, и в-третьих, увеличить число обязательных явок в полицию с двух до четырех раз в месяц.

Требования полиции вполне понятны и в чем-то даже оправданы. После возвращения Мохова из колонии улицу, на которой он живет, осаждают журналисты и блогеры. А у молодежи он, похоже, становится новым кумиром.

- Темы, связанные с громкими и скандальными преступлениями, рождают большой общественный резонанс, -говорит Валентина Конкина, психолог, гештальт-терапевт. - Молодые люди практически все сейчас блогеры, активно пользуются соцсетями, делают большое количество селфи, собирают лайки. И для резонансного фото они готовы на многое. Провокационное поведение – один из способов завоевать авторитет среди значимой группы, стать видимым, создать себе определенный имидж. Некоторые для этого выбирают экстремальный спорт, эксперименты с внешностью, а некоторые – селфи с известным маньяком. Конечно, этот мотив не единственный, возможно есть и определенные личностные особенности, которые толкают на подобные поступки. А также отсутствие ценностных ориентиров, понимания того, где проходит грань между спекуляцией на нездоровом интересе к преступлению и стремлением преодолеть свой собственный страх перед насилием.

По словам соседей, покоя им нет ни днем, ни ночью. Больше всего достается соседу Мохова, с которым маньяк делит двухквартирный дом. Именно у него журналисты в первую очередь справляются, куда пошел Мохов, если на стук в дверь и окно он не отзывается, и расспрашивают о его житье-бытье на воле. А недавно его даже перепутали с маньяком!

- Уже вечерело. Слышу, стучатся ко мне в окно. Я форточку открыл, гляжу, стоит девушка лет 17-ти с парнем чуть постарше. Поздоровалась и просит мне: «А выйдите к нам». Я говорю: «Зачем, я тебя знать не знаю». Она улыбается: «Мы сфотографироваться с вами хотим». И тут до меня дошло. Говорю им: «Дочка, ты не туда попала, иди в соседнюю дверь стучи», - рассказывает Михаил Николаевич. - Вот я хочу спросить у этой молодежи, которая ради прикола с маньяком фотографируется. С кем селфи делаете? Вы же этими фото его сейчас по новой заведете, на новые преступления толкнете. Он и так уже себя звездой чувствует.

Примерно в том же русле мыслят и другие соседи Мохова. По их мнению, он не раскаялся в содеянном и наверняка бы снова начал промышлять насилием, если бы не преклонный возраст. Они не понимают, как похититель и насильник получил такой небольшой срок и почему они должны терпеть неудобства после его возвращения.

Однако суд рассудил по-своему.

- Суд принял решение удовлетворить иск в части увеличения количества обязательных явок с двух до четырех раз в месяц, - пояснили нам.

Разбирательство, как и предполагалось, проходило без участия самого Мохова.

По решению суда освободившийся 3 марта из колонии строгого режима Виктор Мохов шесть лет будет оставаться под административным надзором. Ему запрещено посещать места проведения спортивных, культурно-зрелищных и других массовых мероприятий на территории России, а покидать дом с 22 часов до 6 часов следующих суток ему разрешено только по работе. Покинуть пределы Скопинского района он может только с разрешения правоохранительных органов. Кроме того, Мохов обязан отмечаться в местной полиции.

1 апреля Виктора Мохова оштрафовали за участие в фильме Ксении Собчак. Фото: Youtube: СобчакДок.

1 апреля скопинский мировой суд уже оштрафовал его за нарушение статьи 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре» на 1200 рублей. Участием в культурно-массовых мероприятиях признал скопинский мировой судья интервью, данное маньяком известной телеведущей Ксении Собчак.

Как мы рассказывали раннее, в настоящее время в отношении Виктора Мохова проводится проверка при участии сотрудников Следственного комитета и прокуратуры. Сначала его правдивость испытывали на детекторе лжи. Судя по всему, специалистов интересовало, не намерен ли скопинец снова преследовать Лену и Катю и причинить им вред. Затем он прошел несколько медосмотров в рязанских больницах. Кроме того, все гаджеты, которыми он пользовался после возвращения домой, забрали на экспертизу. Главный вопрос, на который должны ответить специалисты – представляет ли он сейчас угрозу для своих жертв и других людей.

Поводом для начала проверки стал вышедший в эфир 22 марта фильм Ксении Собчак. Известная ведущая приезжала в райцентр со своей съемочной группе и взяла у Мохова большое интервью. Получив наконец трибуну, он принялся беззастенчиво хвастаться своей мужественностью и рассуждать о судьбе жертв.

Рассказывая о своих жертвах, Мохов сообщил, что даже рад за них, потому что жизнь у них, по его мнению, сложилась:

- Так-то они обе замужем, девочки. Я всегда их успехам очень радовался. Лена стала учительницей английского языка, она его учила, а я ей покупал словари, учебники. Катя вообще рукодельницей была, мастерицей. Лена, когда у меня была, рожала, а сейчас перестала. Сейчас наоборот Катя рожает, а Лена нет. Наверное, мне надо опять заняться ей.

Доподлинно известно, что еще из колонии он написал Кате Мартыновой два письма, однако девушка письма разорвала, не читая.

Обе жертвы маньяка – Лена и Катя – обратились с заявлением в правоохранительные органы. По словам девушек, Мохова они не боятся, но хотят, чтобы их оградили от его внимания, пресекли его попытки установить с ними связь через соцсети и запретили говорить о них в публичном пространстве. Сейчас специалисты всех уровней изучают состояние здоровья Мохова – физического и психического, а также все его контакты за последнее время.

Дело получило огромный резонанс: общественные деятели, люди культуры, политики в один голос потребовали перестать пиарить маньяков. А глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил законодательно запретить популяризировать осужденных по тяжким статьям.

Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима 3 марта после 17 лет заключения. Срок он получил за то, что 3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов удерживал и насиловал в подземном бункере двух несовершеннолетних девочек - Лену и Катю. За это время Лена родила двоих мальчиков (в 2001 и 2003 годах, а роды у нее по акушерскому учебнику принимала Катя. Малышей Мохов подбросил в подъезды жилых домов, позже детей усыновили чужие люди. - Ред.), а в момент освобождения была беременна третьим ребенком. Освободиться Лене и Кате удалось по счастливой случайности. Иногда по ночам маньяк выводил девушек по одиночке подышать воздухом на поверхность. Во время одной из прогулок жертва смогла подбросить записку квартирантке, снимавшей комнату в доме Мохова.

В ноябре прошлого года «Комсомольской правде» удалось взять у Виктора Мохова интервью, когда он еще отбывал наказание в колонии. Тогда маньяк сообщил, что «любил этих лапочек» и не мог их убить.