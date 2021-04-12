За нарушение административного надзора Виктора Мохова могут отправить в колонию-спецпоселение

В гости к Виктору Мохову постоянно кто-то приходит - то полицейские проверяют, соблюдает ли он режим, то молодежь просит сделать с ним селфи. Фото: Павел ПОГРЕБНЯК

Вернувшийся из заключения скопинский маньяк пренебрегает требованиями административного надзора, под которым он должен оставаться в течение шести лет. Если нарушения продолжатся, Виктор Мохов может сменить место жительства и из своего дома в райцентре Рязанской области отправиться в колонию-спецпоселение. Такую информацию «КП»-Рязань» получила из собственного источника.

По решению суда ему запрещено посещать места проведения спортивных, культурно-зрелищных и других массовых мероприятий на территории России, а покидать дом с 22 часов до 6 часов следующих суток ему разрешено только по работе. Покинуть пределы Скопинского района он может только с разрешения правоохранительных органов. Кроме того, Мохов дважды в месяц обязан отмечаться в местной полиции.

1 апреля скопинский мировой суд уже оштрафовал его за нарушение статьи 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре» на 1200 рублей. Участием в культурно-массовых мероприятиях признал скопинский мировой судья интервью, данное маньяком известной телеведущей Ксении Собчак.

Виктор Мохов мечтал о популярности, а теперь ищет себе злую собаку во двор, чтобы отгонять незваных гостей. Фото: Павел ПОГРЕБНЯК

В настоящее время Следственный комитет и прокуратура проводят в отношении Виктора Мохова всестороннюю проверку - от испытания на детекторе лжи до медицинских исследований его состояния здоровья. Главный вопрос, на который должны ответить специалисты – представляет ли он сейчас угрозу для своих жертв и других людей.

Если будет доказано, что он систематически нарушает административный надзор и продолжает преследовать Елену Самохину и Екатерину Мартынову, новым штрафом уже не обойтись - против него могут возбудить новое уголовное дело.

- У нас есть уголовная ответственность за несоблюдение наложенных судом ограничений. За нарушения человека сначала привлекают к административной ответственности, но если он нарушает режим в течение года повторно, то наступает уголовная ответственность. За это полагается уже лишение свободы до года в колонии-поселении, - пояснил адвокат Виталий Климцов.

Первый шаг к переезду в колонию-поселение Мохов уже сделал - получил штраф за интервью. И теперь малейшее нарушение установленного надзора - а он сейчас находится под очень пристальным вниманием правоохранительных органов - повлечет за собой более серьезное разбирательство.

Новое интервью может привести к тому, что Виктор Мохов будет осужден по уголовной статье. Фото: Youtube: СобчакДок.

Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима 3 марта после 17 лет заключения. Срок он получил за то, что 3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов удерживал и насиловал в подземном бункере двух несовершеннолетних девочек - Лену и Катю. За это время Лена родила двоих мальчиков (в 2001 и 2003 годах, а роды у нее по акушерскому учебнику принимала Катя. Малышей Мохов подбросил в подъезды жилых домов, позже детей усыновили чужие люди. - Ред.), а в момент освобождения была беременна третьим ребенком. Освободиться Лене и Кате удалось по счастливой случайности. Иногда по ночам маньяк выводил девушек по одиночке подышать воздухом на поверхность. Во время одной из прогулок жертва смогла подбросить записку квартирантке, снимавшей комнату в доме Мохова.

В ноябре прошлого года «Комсомольской правде» удалось взять у Виктора Мохова интервью, когда он еще отбывал наказание в колонии. Тогда маньяк сообщил, что «любил этих лапочек» и не мог их убить.