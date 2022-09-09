Остался на нарах в СИЗО. Суд отказался выпускать «скопинского маньяка» Мохова из-под стражи

В следственном изоляторе Виктору Мохову придется пробыть минимум до октября.

Утром 9 сентября в Рязанском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Обвиняемый по делу об укрывательстве убийства через своего защитника просил суд отменить постановление Скопинского райсуда о взятии под стражу.

«Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы защитника и прокурора, решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», - прокомментировали КП-Рязань в облсуде. Таким образом Виктор Мохов останется в СИЗО до октября включительно.

Началось все 2 августа в Скопине, когда в доме «скопинского маньяка» произошло убийство. Сам Мохов помогал душегубу прятать труп – сначала в зарослях бурьяна, потом – в заброшенном доме.

Позже суд поместил Мохова на время расследование дела об укрывательстве преступления под домашний арест до 7 октября. Ему запретили общаться с журналистами, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с фигурантами дела. Именно последний пункт «скопинский маньяк» и не выполнил, попался на общении со свидетелями. Суду не оставалось ничего как заменить Мохову домашний арест на взятие по стражу.

Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима 3 марта 2021 года после 17 лет заключения. Срок он получил за то, что 3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов удерживал и насиловал в подземном бункере двух несовершеннолетних девочек - Лену и Катю. За это время Лена родила двоих мальчиков (в 2001 и 2003 годах, а роды у нее по акушерскому учебнику принимала Катя.

Все по теме «скопинского маньяка» Виктора Мохова.

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