Убил одним ударом локтя. В доме «скопинского маньяка» произошло убийство

Похоже, что Виктора Мохова ждет новый срок. Фото: СобчакДок.

2 августа в доме Виктора Мохова, получившего известность, как «скопинский маньяк», произошло убийство. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, все произошло в День ВДВ во время застолья. В какой-то момент Мохов решил, что один из собутыльников украл у него гуся и начал скандалить. После этого завязалась словесная перепалка, а потом и потасовка. Во время разборок приятель Мохова так саданул локтем по горлу собутыльника, подозреваемого в краже птицы, что тот скончался на месте.

И хотя в пресс-службе регионального СК официально связь скопинского маньяка с преступлением не комментируют, но несколькими днями ранее ведомство опубликовало сообщение о похожем преступлении.

По версии следствия, труп 43-летнего мужчины нашли 7 августа во дворе одного из заброшенных скопинских домов. Подозреваемого в убийстве 39-летнего местного жителя уже задержали, он во всем сознался.

По данным «КП-Рязань», Мохов и его приятель не знали, что делать с трупом, поэтому тело оставалось на месте преступления несколько дней. Только потом они перетащили труп в заброшку.

9 августа судья судебного участка №31 в Скопине Ирина Кудряшова вынесла решение об аресте Мохова на 10 суток. Формально за нарушение правил административного надзора: проверка показала, что в 1:00 Мохов отсутствовал по месту жительства, тогда как с 22:00 до 6:00 ему предписано быть дома.

Сейчас Виктор Мохов проходит по делу свидетелем, но его статус могут изменить. Вполне вероятно, что скопинский маньяк попадет под статью «Укрывательство особо тяжкого преступления».

Напомним, Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима 3 марта 2021 года после 17 лет заключения. Срок он получил за то, что 3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов удерживал и насиловал в подземном бункере двух несовершеннолетних девочек - Лену и Катю. За это время Лена родила двоих мальчиков (в 2001 и 2003 годах, а роды у нее по акушерскому учебнику принимала Катя.