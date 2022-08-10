Скопинского маньяка Виктора Мохова арестовали на 10 суток за ночные похождения

Виктор Мохов арестован на 10 суток. Ночью его не оказалось дома.

Виктор Мохов, которого широкая публика узнала как «скопинского маньяка», арестован на 10 суток. Проверка показала, что в 1:00 он отсутствовал по месту жительства, тогда как с 22:00 до 6:00 ему предписано быть дома. Об этом "КП-Рязань" сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.

9 августа решение вынесла судья судебного участка №31 в Скопине Ирина Кудряшова. Мохова наказали по статье 19.24 КоАП РФ за повторное невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.

До этого освободившегося после 17 лет заключения Мохова уже арестовывали - тоже на 10 суток за участие в съемках видео, где он якобы агитирует за одну из политических партий. Этому наказанию предшествовал штраф 1200 рублей за скандальное интервью Ксении Собчак.

После интервью, напомним, полиция добилась ужесточения административного надзора для Мохова. Сначала ему запретили впредь общаться с представителями СМИ, в интернете и посещать места общественного питания, где разрешено употребление алкоголь, а затем - приближаться менее чем на 100 метров к детским садам, школам, детским поликлиникам и больницам.

Мохов отбыл срок за то, что 3,5 года удерживал и насиловал в подземном бункере двух несовершеннолетних на момент похищения девочек. За это время одна из них родила двоих мальчиков (2001 и 2003 годы), а в момент освобождения была беременна третьим ребенком. Малышей Мохов подбросил в подъезды жилых домов.