Скопинского маньяка арестовали на 10 суток

Свою вину Мохов признал. Однако, по его словам, он не мог предположить, что участие в съемках агитационного ролика будет приравнено к общению с прессой.

Героем очередного скандала стал 71-летний Виктор Мохов, более известный в обществе как «скопинский маньяк». В конце июля в нескольких СМИ и Telegram-каналах появилось видео, на котором Виктор Мохов высказал свою политическую позицию. Одетый в кепку и футболку с символикой КПРФ, он заявил, что поддерживает лидера партии Геннадия Зюганова. Однако, как выяснилось, такая поддержка коммунистам не нужна - почти сразу же представители регионального отделения КПРФ в Рязанской области прокомментировали, что Мохов не имеет к партии никакого отношения. Опубликованное видео назвали фейком и провокацией перед грядущими выборами.

Как сообщили «КП-Рязань» в судебном участке №31 Скопинского районного суда, своим публичным выступлением Мохов в очередной раз нарушил установленное ему административное ограничение, так как 1 апреля был признан виновным и получил штраф 1200 рублей за съемку в фильме журналистки Ксении Собчак.

3 августа суд назначил Виктору Мохову 10 суток административного ареста:

- Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Свою вину Мохов признал. Однако, по его словам, он не мог предположить, что участие в съемках агитационного ролика будет приравнено к общению с прессой.

Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима 3 марта после 17 лет заключения. Срок он получил за то, что 3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов удерживал и насиловал в подземном бункере двух несовершеннолетних девочек - Лену и Катю. За это время Лена родила двоих мальчиков (в 2001 и 2003 годах, а роды у нее по акушерскому учебнику принимала Катя. Малышей Мохов подбросил в подъезды жилых домов, позже детей усыновили чужие люди. - Ред.), а в момент освобождения была беременна третьим ребенком. Освободиться Лене и Кате удалось по счастливой случайности. Иногда по ночам маньяк выводил девушек по одиночке подышать воздухом на поверхность. Во время одной из прогулок жертва смогла подбросить записку квартирантке, снимавшей комнату в доме Мохова.