«Скопинский маньяк» стал подозреваемым по уголовному делу о сокрытии убийства

Следствие считает, что в доме Мохова произошло убийство, и хозяин жилища помог приятелю избавиться от тела.

Виктор Мохов, больше известный как «скопинский маньяк», стал подозреваемым по уголовному дело об укрывательстве особо тяжкого преступления. Ранее появилась информация, что в его доме 2 августа 2022 года произошло убийство.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, во время застолья по случаю Дня ВДВ пьяные гости Мохова крепко повздорили, причем не без участия последнего. По словам источника КП-Рязань в правоохранительных органах, хозяин жилища обвинил собутыльника в краже гуся - это и стало началом перепалки.

Дошло до того, что один из гостей, 39-летний мужчина, приложился другому по шее локтем, и этот единственный удар оказался смертельным.

«С целью сокрытия следов совершенного преступления подозреваемый [предполагаемый убийца] вместе со своим знакомым [Моховым] в ночное время переместил тело погибшего во двор заброшенного дома», - рассказали в следственном комитете.

Труп обнаружили там 7 августа. Скопинский межрайонный следственный отдел возбудил два уголовных дела - непосредственно об убийстве и по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 316 УК РФ. По первому Мохов проходит свидетелем, по второму - подозреваемым, и уже дает признательные показания.

Меру пресечения Мохову еще не избрали, но фактически он уже находится под арестом. Его отсутствие в 1:00 по месту жительства попало под статью 19.24 КоАП РФ о повторном невыполнении обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре. Ранее «скопинского маньяка» уже арестовывали и штрафовали, и оба раза - за участие в съемках. Административный надзор ужесточался.

В 2021-м Мохов освободился после 17 лет заключения за похищение двух несовершеннолетних девушек и превращение их в своих сексуальных рабынь. Лену и Катю извращенец 3 года и 7 месяцев удерживал в своем подземном бункере.