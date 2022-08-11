Новое дело скопинского маньяка Виктора Мохова. Он уже во всем сознался.

72-летний Виктор Мохов, известный под прозвищем «скопинский маньяк», вновь вляпался в уголовную историю. Ранее судимый за похищение девочек и изнасилования подозревается в укрывательстве особо тяжкого преступления – убийства. Мохов уже дал признательные показания.

Все произошло во время пьяной ссоры 2 августа. Мохов решил, что один из его приятелей украл у него гуся, начался скандал. Во время разборок товарищ Мохова так саданул локтем по горлу собутыльника, подозреваемого в краже птицы, что тот скончался на месте.

— Я слышал только какие-то звуки, удар... И после заходят ребята. [Подозреваемый в убийстве] говорит: «Я, по-моему, убил», — сказал Мохов на допросе у следователя Скопинского МСО.

Мохов показывает, как помогал прятать труп в зарослях бурьяна.

По версии следствия, труп 43-летнего мужчины нашли 7 августа во дворе разваленного дома по соседству с жильем Мохова. Подозреваемого в убийстве 39-летнего местного жителя сразу задержали, он во всем сознался.

По данным «КП-Рязань», Мохов и его приятель не знали, что делать с трупом, поэтому просто бросили его в зарослях бурьяна.

— Вот здесь мы его положили, он лежал тут двое суток. А потом мы взяли и понесли его туда (показывает в сторону заброшки – Ред.)... После этого я пошел к себе домой, а он к себе, — пояснил Мохов во время проверки показаний на месте.

9 августа судья судебного участка №31 в Скопине Ирина Кудряшова вынесла решение об аресте Виктора Мохова на десять суток. Формально за нарушение правил административного надзора: проверка показала, что в 1:00 Мохов отсутствовал по месту жительства, тогда как с 22:00 до 6:00 ему предписано быть дома.

Тогда «скопинский маньяк» еще проходил свидетелем по делу, но вскоре его статус изменился – Мохов стал подозреваемым. Расследование уголовного дела продолжается, а Мохова ждет мера пресечения.

Виктор Мохов освободился из колонии строгого режима 3 марта 2021 года после 17 лет заключения. Срок он получил за то, что 3 года, 7 месяцев, 4 дня и 15 часов удерживал и насиловал в подземном бункере двух несовершеннолетних девочек - Лену и Катю. За это время Лена родила двоих мальчиков (в 2001 и 2003 годах, а роды у нее по акушерскому учебнику принимала Катя.