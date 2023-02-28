Увидели его в магазине и ужаснулись: «Скопинский маньяк» Виктор Мохов снова на свободе. Да что же это такое

Со дня освобождения после 17 лет колонии Мохову спокойно не живется - СМИ, проверки, аресты, пьяные балаганы с убийством, СИЗО. Как долго это продлится для 72-летнего пенсионера, неизвестно.

«Судьи посмотрели на него и сказали: «Он исправился, больше так делать не будет», - язвительно написала одна из рязанок в комментариях под новостью о том, что Виктор Мохов, известный в народе как «скопинский маньяк», снова находится на свободе. Многие уже и забыли, в чем его обвиняют, но клеймо «маньяка» на жителе Скопина само собой подразумевало вопрос: почему?

«КП-Рязань» вспомнила последнюю криминальную историю Виктора Мохова, чтобы объяснить, почему он сейчас находится на свободе и что его ожидает в будущем.

Не жилось спокойно

7 августа 2022 года в заброшенном доме в Скопине обнаружили труп мужчины. Следователи тут же возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и вместе с полицией оперативно вышли на подозреваемого.

Им оказался 39-летний местный житель, который несколько дней назад в компании с собутыльниками отмечал День ВДВ в гостях у Мохова. Во время застолья пьяные гости «скопинского маньяка» крепко повздорили, не без участия последнего.

Хозяин жилища обвинил приятеля в краже гуся - это, по предварительным данным, и стало началом конфликта. За Мохова вступился один из гостей, он так саданул по шее локтем одному из собутыльников, что единственный удар оказался смертельным.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца вместе с Моховым ночью переместили тело погибшего во двор соседнего заброшенного дома. Во время следствия 72-летний Мохов сразу во всем признался, он подробно рассказал, как произошло убийство и как он потом помогал спрятать тело.

К тому времени Мохов уже находился под десятисуточным арестом за «повторное невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре». Одна из проверок показала, что в час ночи его не было по месту жительства, тогда как с 22:00 до 6:00 ему предписано быть дома. Спокойно Мохову после освобождения совсем не сиделось, каждый раз он куда-то вляпывался.

До этого освободившегося после 17 лет заключения «маньяка» уже арестовывали. И тоже на 10 суток - за участие в съемках видео, где он якобы агитирует за одну из политических партий. Этому наказанию предшествовал штраф 1200 рублей за скандальное интервью Ксении Собчак.

После интервью полиция добилась ужесточения административного надзора для Мохова. Сначала ему запретили впредь общаться с представителями СМИ, в интернете и посещать места общественного питания, где разрешено употребление алкоголя, а затем - приближаться менее чем на 100 метров к детским садам, школам, детским поликлиникам и больницам… Он вроде бы соблюдал все ограничения, пока не случилась история с убийством и укрывательством трупа.

В качестве меры пресечения суд избрал Мохову домашний арест, а потом благополучно заменил на взятие под стражу - и отправил «скопинского маньяка» в СИЗО.

Освободили, но обвинение не сняли

6 февраля Скопинский районный суд в очередной раз продлил Виктору Мохову срок содержания под стражей до 1 марта 2023 года включительно.

«В связи с тем, что срок содержания обвиняемого под стражей недостаточен для проведения предварительного следствия, суд продлил меру пресечения до 1 марта», - говорилось в сообщении районного суда. Кроме того, по мнению суда, не изменились и обстоятельства, повлиявшие на изоляцию Мохова от общества.

Но 24 февраля жители Скопина вдруг увидели Виктора Мохова в одном из продуктовых магазинов и тут же стали названивать в полицию… Оказалось, что решение о продлении срока в СИЗО изменили Мохову после апелляции адвоката Романа Янина в Рязанский областной суд. По словам защитника, основанием для апелляции стали процессуальные нарушения суда первой инстанции. Заседание состоялось еще 17 февраля, однако «всплыла» информация только после того, как местные жители заметили «скопинского маньяка» в магазине.

«По решению Рязанского областного суда Мохов освобожден из-под стражи. Это связано с тем, что закончился предельный срок содержания под стражей по статье, по которой фигуранту вменяется обвинение», - сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

Несмотря на освобождение из-под стражи, Мохов продолжает находиться в статусе обвиняемого.

За укрывательство особо тяжкого преступления ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

В ТЕМУ

В 2000 году Виктор Мохов похитил в Рязани двух девушек 14 и 17 лет. Они находились в подвале хозяйственной постройки у его дома более трех с половиной лет. За это время Мохов неоднократно насиловал девушек, и одна из них родила от него детей.

В 2005 году «скопинского маньяка» приговорили к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Освободился из колонии Мохов 3 марта 2021 года, и за ним сразу установили надзор на шесть лет.