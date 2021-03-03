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«Зачем за ним следить, чтобы не прибили?»: как маньяк Виктор Мохов проведет первый день в Скопине

«Скопинский маньяк» приедет на малую родину 4 марта, но где и как будет жить первое время, неизвестно
Источник:kp.ru
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Мохов все эти годы мечтал отремонтировать дом. Пока он абсолютно непригоден для жилья.

Мохов все эти годы мечтал отремонтировать дом. Пока он абсолютно непригоден для жилья.

Освобожденный из колонии 70-летний Виктор Мохов, больше известный по прозвищу «скопинский маньяк», прибудет в родной город, скорее всего, 4 марта. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в силовых структурах.

Вывезли Мохова не совсем тайно, пригласив для съемок журналистов федерального канала. У маньяка изрядно дрожали руки, и как он сам сказал, «волнуюсь, на свободу ведь выхожу».

Сразу после прибытия в Скопин Виктор Мохов обязан прийти в полицию и встать на учет. Возможно, старика туда доставят. Его ознакомят со всеми документами, составят график посещений, то есть все, что прописано в решении суда.

— Будет ли за Моховым негласный надзор со стороны каких либо силовых структур?

— Каждый день что ли? Зачем? Чтобы его не прибили там? — ответил один из силовиков.

В настоящее время никто доподлинно не знает, будет ли «скопинский маньяк» жить в своем доме. Там нет ни света, ни тепла, ни газа - абсолютно непригодный дом для проживания.

— Но он сам пожелал жить в этом доме, его ведь никто к этому не принуждал, поэтому посмотрим, что там будет. Вот сейчас парочку шоу даст на телевидении и уедет в другой регион. Но перед отъездом в столицу ему в обязательном порядке нужно будет отметиться, спросить разрешения.

Но сам маньяк, напомним, в эксклюзивном интервью «Комсомолке» рассказал, что он хочет приехать в свой родной дом и заняться ремонтом.

«Скопинского маньяка» Мохова вывезли из колонии до рассвета.

«Скопинского маньяка» Мохова вывезли из колонии до рассвета.

Фото: Александр Уриевский

Известно уже, что Мохов сразу по приезду на родину и регистрации попадет под административные ограничения. Ему будет запрещено:

- посещать спортивные, культурно-зрелищные и другие массовые мероприятия;

- участвовать в массовых мероприятиях;

- пребывать вне своего жилища с 22:00 до 06:00, если только он не будет на официальной работе;

- выезжать за пределы Скопинского района без разрешения полиции.

Что обязан будет делать Виктор Мохов после освобождения:

- приходить два раза в месяц в полицию по месту жительства для регистрации.

Все действия «скопинского маньяка» будут контролировать органы внутренних дел по месту его проживания.

Несмотря на громкую славу, не все в Скопинском районе знают о Мохове и его истории.

— А кто это Виктор Мохов? — спрашивает глава администрации Скопинского района Александр Боков, отвечая на вопрос о возможных мерах, которые должны или не должны принять власти к приезду своего земляка.

— «Скопинский маньяк».

— Понятия не имею. Какое дело главе администрации до маньяка. Честное слово, в 131-м законе в компетенции полномочий местных органов власти никакие «маньяки» не прописаны. И что это за история такая, честное слово, я не понимаю. И почему глава района должен знать какого-то маньяка, который где-то по пенитенциарной системе проходит? Вот спросите меня про хлеб, про землю, про школы… Не знаю, возможно, кому-то нужны все эти истории… Ну какое значение для социально-экономического развития он имеет? Есть соответствующие надзорные органы, которые должны заниматься этим. Тем более и история эта не совсем, наверное, такая, какой ее представляют СМИ.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в бункере около четырех лет. В неволе одна из девушек родила от маньяка двух детей.

В какой-то момент девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.

В ноябре прошлого года Виктор Мохов дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде», в котором сообщил, что «любил этих лапочек» и не мог их убить (читать подробнее).

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