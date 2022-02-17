Мама младенца, погибшего в перинатальном центре: Когда все перестали молчать, такие факты всплывают, что ужас!

Что произошло во время родов Вероники Инзиной и по чьей вине умер младенец, выясняет следствие. Фото: @inzina_veronika

На минувшей неделе в Рязанском перинатальном центре сменился главврач. Кадровым перестановкам предшествовала резонансная история о смерти младенца в стенах центра и возбуждение уголовного дела. «КП-Рязань» разбиралась в обстоятельствах этой чудовищной трагедии.

«Беременность была отличная»

Рязанская пара Олег и Вероника Инзины более 10 лет мечтали о первенце, но все попытки были тщетны. Супруги не сдавались, и после двух ЭКО женщине удалось забеременеть. По словам Вероники, девять месяцев ожидания прошли для нее легко:

- Беременность была отличная, я бы даже сказала идеальная, несмотря на легкий токсикоз в первом триместре, и коронавирус в легкой форме в третьем, который никак не повлиял на малыша. Мы очень много ходили-гуляли, нахаживали километры, ездили по рыбалкам. Все анализы и скрининги были отличными, на УЗИ я ходила часто, и мы с врачом любовались, какой активный у нас парень.

Рязанская пара Олег и Вероника Инзины более 10 лет мечтали о первенце. Фото: @inzina_veronika

Судя по наблюдениям врачей, по результатам УЗИ и другим исследованиям малыш рос здоровым и крепким. Ко времени родов он весил более 4 кг, поэтому специалисты по ЭКО и акушеры настоятельно рекомендовали будущей маме провести плановое кесарево сечение. В 40 недель врач из ЖК дала ей направление на госпитализацию.

30 ноября 2021 года роженица отправилась в Рязанский перинатальный центр, чтобы подготовиться к запланированной операции. Вероника рассказывает, что при поступлении ей провели УЗИ, сделали КТГ, осмотрели и заключили, что плод очень большой. Кроме того, у будущей мамы в ее 32 года были сопутствующие патологии. По ее словам, врач и заведующая отделением подтвердили прежние назначения и запланировали операцию кесарева сечения на 2 декабря. Супруги подготовились морально, закупили все необходимое, и накануне будущая мама подписала нужные документы. Однако в ночь на 2 декабря случилось непредвиденное - у женщины отошли воды, и она попала в руки к дежурным акушерам и врачам.

«Беременность была отличная, я бы даже сказала идеальная», - вспоминала Вероника. Фото: @inzina_veronika

Вероника удивилась, когда заведующая отделением изменилась до неузнаваемости и заявила ей, что операция отменяется, несмотря на то, что пациентка уже физически была к ней готова. Не обращая внимания на все доводы женщины, результаты УЗИ и осмотров, и даже на предложение провести платное КС, роженицу отправили в родзал на естественные роды. Она промучилась ночь, и утром заведующая оставалась неумолима в своем решении. Вероника вспоминает, что ближе к полудню 2 декабря началась подготовка к родам, но ребенок не шел, а потом у плода снизилась частота сердцебиения, и его сердечко остановилось. Женщина рассказывает, что врачи запаниковали и начали экстренные роды: сделали эпизиотомию, приготовили вакуум, стали надавливать на живот. В результате новорожденный набрал только 1 балл по шкале Апгар, и 10 минут его реанимировали:

- Сынуле завели сердце с помощью адреналина и подключили к ИВЛ (сам он так и не задышал). Он сразу же впал в кому, так как никаких реакций не было. Далее его ввели в лечебную гипотермию (охлаждение до 32 градусов, с целью торможения отмирания клеток головного мозга, вызванного при гипоксией). Так он должен был пролежать 3 дня, и при согревании надежда была, что он очнется, но этого не произошло, слишком было сильное поражение мозга, мы уже это понимали, да и врачи из реанимации говорили все как есть и не скрывали.

Кроху забрали в реанимацию, и супруги до последнего навещали малыша

- Мы ходили к Марку в реанимацию по два раза в день, кормили его через зонд, меняли подгузники, мазали все тело кремом. В общем, приласкать его успели, даже несколько раз держали его на руках (с ИВЛ и с множеством капельниц это было проблематично, но спасибо медсестрам и врачам за помощь). Состояние все это время было стабильно-тяжелым. Для нас было главным, что боли он не чувствовал! - рассказывает Вероника.

20 января комиссия присвоила младенцу паллиативный статус (когда излечение невозможно, но можно облегчить страдания), а на следующий день его состояние резко ухудшилось - стали отказывать почки, затем сердце… 22 января его не стало.

- Мы были вместе до конца (пока за ним не пришли), нас никто не торопил, почти три часа мы сидели, обнявшись с сыном, и говорили ему, что все хорошо, что он больше не между небом и землей, что он на небесах - наш ангел, - рассказывает Вероника.

22 января 2022 года Марка не стало. Фото: @inzina_veronika

«Когда идешь на такие роды, заранее боишься»

После трагедии Вероника подробно начала описывать произошедшее в своем Instagram, ее поддержала модель и жена футболиста Анастасия Костенко, и поднялся общественный резонанс, вплоть до того, что это дело взяла на контроль Государственная Дума.

«Сыночек Марк ангел на небесах. Халатность двух врачей безнаказанной не останется!» - значится в заглавии ее страницы. Здесь же она прокомментировала смену руководства в перинатальном центре, когда 10 февраля Ирина Девятова покинула пост:

- Да, это понятно, что как главврач Ирина Николаевна должна отвечать за персонал, что она на многое закрывала глаза и т. д. Но! Лично она нам слова плохого не сказала, сочувствовала нам и сопереживала. Да, она как-то пыталась поначалу оправдать своих коллег чуть-чуть, но потом и сама говорила, что не понимает, почему они так поступили, почему они ушли от протокола, нарушив порядок действий - ей так они и не смогли дать ответ…

Представители врачебного сообщества в разговоре с «КП-Рязань» тоже теряются в догадках, почему в последний момент было решено резко поменять планы, и вместо операции уйти в естественные роды. Роковую роль сыграл человеческий фактор, от которого не застрахован ни один врач. К сожалению, принимавшая роды доктор, а также заведующая отделением пока не дают комментариев СМИ. Однако уже известно, что по факту смерти младенца в Рязанском перинатальном центре возбудили дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Один из способов наказания виновных - до трех лет лишения свободы.

По одним предположениям перинатальный центр хотел повысить статистику по естественным родам, по другим - семья не предложила денег за услуги. Еще одна версия причины произошедшего - врачи положились на русский авось. Среди врачей расхоже выражение: «беременность определяет роды», вот и в случае с Вероникой решили, что раз она так хорошо выносила, то и родить должна сама. Еще одно пугающее предположение - очень долгожданные детки часто рождаются с проблемами. «Когда идешь на такие роды, заранее боишься», - признался нам один из рязанских врачей.

Договоренности о деньгах не было

По словам Вероники, ей никто не намекал на вознаграждение, но она слышала от пациенток, что некоторые врачи подходят после родов и прямым текстом говорят: «Не хотите ли отблагодарить нас?»

- Договоренности не было, так как я даже подумать не могла, что будут рисковать жизнью моего ребенка. Я сама медицинский работник, и, конечно же, они это знали тоже. Про врачей, а конкретно про завотделением слышала, что она грубовата и смотрит тоже грубо, и все. Но только сейчас, когда все перестали молчать, такие факты всплывают, что ужас! - призналась нам Вероника.

А ЕЩЕ БЫЛИ СЛУЧАИ

В личные сообщение ей написали порядка 60 женщин, рассказавших свои истории родов в перинатальном центре, начиная от грубости и заканчивая трагедией. Одна из них, рязанка Светлана подробно описывает в Instagram, как ее сын стал инвалидом из-за родовой травмы.

- Я не понимала, что происходит. Видела только панику, испуганные глаза и дрожащие руки. У Яши (ее сын - Ред.) было тугое двойное обвитие пуповины вокруг шеи и одно обвитие вокруг туловища. Да, Т. В. (завотделением - Ред.) смогла всех быстро организовать, но почему она не обратила внимание на то, что у ребенка упал кислород через 2 часа после того, как прокололи плодный пузырь... Уже надо было задуматься и экстренно делать кесарево сечение. А она пустила в роды, - рассказывает свою историю Светлана.

Рязанка Мария также поделилась с «КП» своей историей, благо со счастливым финалом:

- Поступила в перинатальный центр на 33й неделе из-за укороченной шейки матки. Меня сразу положили в родзал, сказали, что возможно, сейчас начнутся преждевременные роды, поставили укол для раскрытия легких у ребенка, но я ничего не чувствовала - ни схваток, ничего похожего. Мне сказали, что я просто ничего не понимаю, в итоге сутки там пролежала, роды не начались, перевели в отделение патологии. На следующий день сделали довольно жесткий осмотр и к вечеру появилось небольшое кровотечение.

Меня снова перевели в родзал рожать и поставили какую-то капельницу. От нее мне стало очень плохо, я пыталась позвать врачей, но никто не подошел, далее я, видимо, потеряла сознание.

Рано утром я очнулась от того, что медсестра с испуганными глазами пыталась оттереть мне кровь с лица, оказалось что ночью у меня было сильное носовое кровотечение. Через несколько секунд в зал ворвалась делегация из примерно 56 врачей или акушеров, мне никто не представлялся. Главная из них скомандовала: «Держите ее за ноги». Две женщины схватили меня, а эта главная начала очень жесткий и болезненный осмотр.

Когда я закричала от боли, она начала насмехаться над моей внешностью, обсуждать ее в унизительной форме. Потом повернулась к остальным и сказала: «Ну, вот теперь она точно родит, сегодня или завтра».

Когда я сказала, что у меня по показаниям кесарево, она сказала, что ей плевать, роды будут естественные. Когда они ушли, я посмотрела на кровать - после ее осмотра все было залито кровью и какими-то кровавыми ошметками. Мне стало очень страшно, я позвонила знакомому врачу, мне сказали, что ситуация плохая, но любая активность сейчас спровоцирует роды, посоветовали не двигаться вообще, только лежать, если роды не начнутся в течение нескольких дней - то бежать оттуда.

Когда самая опасность миновала, написала расписку что беру всю ответственность на себя и уехала домой. В итоге роды были в положенный срок, в нормальном роддоме, с хорошими, чуткими врачами. Не зря среди акушеров Рязани гуляет фраза «лучше рожать под забором, чем в перинаталке».

Подобных случаев немало, как впрочем, встречается и много счастливых, довольных отзывов от матерей, которые благодарны врачам перинатального центра. Кто виноват, что произошло - халатность или врачебная ошибка, определит следствие. «КП-Рязань» будет следить за развитием событий.

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