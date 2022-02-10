Потерявшая ребенка после родов рязанка отреагировала на отставку Ирины Девятовой

Рязанка Вероника Инзина, потерявшая ребенка в областном перинатальном центре, отреагировала на отставку главного врача медучреждения Ирины Девятовой. www.instagram.com/inzina_veronika/

Рязанка Вероника Инзина, потерявшая ребенка в областном перинатальном центре, отреагировала на отставку главного врача медучреждения Ирины Девятовой. Кадровое решение связывают именно с трагедией семьи Инзиных, которая получила широкую огласку.

Из слов Инзиной, опубликованных ею в Instagram, следует, что она не считает Девятову главной виновницей гибели ее сына.

«Это понятно, что как главврач Ирина Николаевна должна отвечать за персонал. Что она на многое закрывала глаза и так далее... Но! Лично она нам слова плохого не сказала, сочувствовала нам и сопереживала», - пишет рязанка.

Вероника утверждает, что Девятова «поначалу пыталась чуть-чуть оправдать своих коллег», но потом призналась, что подчиненные ушли от протокола, и не могла объяснить их действия («как и они сами», говорится в публикации).

«Нам очень вот обидно, что ее (Девятову) сняли, а Легостаева Татьяна Васильевна (заведующая акушерского отделения патологии беременности) и Лорей Анна Анатольевна спокойно ходят и продолжают дальше работать, хотя уже ведется следствие и заведено уголовное дело», - высказалась Вероника Инзина.

Об отставке Ирины Девятовой стало известно 10 февраля. Вместо нее назначен Александр Терещенко.

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