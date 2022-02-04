«Мы три часа сидели, обнявшись с умершим сыном»: рязанка рассказала о последних днях своего ребенка

Мама малыша, умершего после родов в Рязани, рассказала о его последних днях в реанимации. Фото: Instagram Вероники Инзиной.

Семья Инзиных – Вероника и Олег, готовилась к рождению ребенка более десяти лет. После нескольких попыток метод ЭКО дал результат… Врачи регулярно осматривали будущую роженицу, подтверждали, что плод очень большой, поэтому необходимо кесарево сечение. Но во время родов все предварительные планы и назначения врачей внезапно изменили - ребенок родился с тяжелыми травмами и более месяца находился в глубокой коме (читать подробнее).

Адреналин и ИВЛ

По словам мамы, Марк родился с одним баллом по шкале Апгар (крайне тяжелое состояние). Реанимировали его больше десяти минут. Врачи смогли реанимировать мальчика – «воскресили».

«Огромное спасибо заведующему отделением реанимации Алексею Новикову и всей его команде за то, что дали возможность побыть с ребенком. Пусть конец в итоге печальный, но все равно - это дорогого стоит», - написала Вероника.

Малышу буквально завели сердце с помощью адреналина, а потом подключили к аппарату ИВЛ, сам мальчик самостоятельно так и не задышал – он сразу же впал в кому, так как никаких реакций не было.

«Далее его ввели в лечебную гипотермию (охлаждение до 32 градусов для торможения отмирания клеток головного мозга, вызванной при гипоксии). Так он должен был пролежать три дня, и при согревании надежда была, что он очнется», - продолжает мама.

К сожалению, этого так и не произошло, слишком сильно был поражен мозг.

«Мой сын самый умный, он все сделал вовремя и правильно!»

«Мы ходили к Марку в реанимацию по два раза в день, кормили его через зонд, меняли подгузники, мазали все тело кремом. В общем, приласкать его успели, даже несколько раз держали его на руках. Да, с ИВЛ и множеством капельниц - это было сложно, но спасибо медсестрам и врачам за помощь», - пишет Вероника.

Все это время состояние мальчика было стабильно тяжелым, но родители считали так: главное, чтобы он не чувствовал боли.

«Я спрашивала у врачей, не только рязанских, сколько примерно такие детки живут, мне говорили - от месяца до года. И это самое тяжелое, наверное, в жизни, приходить к своему ребенку, зная, что он скоро умрет. Но нам грело душу только одно - ему не больно, и у нас еще есть время побыть с ним».

20 января 2022 года специальная комиссия присвоила Марку паллиативный статус (только поддержка жизни). Должны были перевести его в детскую больницу и уже там установить трубки трахею и желудок.

Мальчика готовили к переводу, но 21 января его состояние резко ухудшилось, стали отказывать почки, затем сердце… 22 января Марк умер.

«Сын ушел, он ушел именно до перевода в больницу, он ушел потому, что не захотел лежать с кучей трубок, он ушел и пожалел нас - родителей, он ушел - он так сам решил».

Родители заранее предупредили врачей, что когда «это произойдет», чтобы сразу позвонили им.

«Чтобы мы успели спокойно с ним побыть, спокойно его подержать на руках… Для нас это было очень важно. Все так и было, мы были вместе, пока за ним не пришли. Нас никто не торопил, почти три часа мы сидели, обнявшись с сыном, говорили ему, что все хорошо, что он больше не между небом и землей, а что он на небесах - наш ангел», - написала мама умершего ребенка.

Позже стало известно, что по факту смерти младенца в рязанском перинатальном центре следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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