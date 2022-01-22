Малыш, попавший в кому, после манипуляций рязанских врачей, умер

Малыш, попавший в кому, после манипуляций рязанский врачей, умер. Фото: ПроГород-Рязань.

Утром 22 января скончался младенец – единственный мальчик в семье Вероники и Олега Инзиных. Печальную весть сообщил «ПроГород» со ссылкой на маму умершего ребенка.

В конце ноября Вероника Инзина по плану отправилась в перинатальный центр Рязани, чтобы родить долгожданного малыша. Но перед непосредственными родами врачи неожиданно для нее изменили планы и назначения специалистов. В итоге мальчик появился на свет с тяжелыми травмами и более месяца находился в глубокой коме (читать подробнее).

В настоящее время по данному факту следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!