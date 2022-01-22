Планы поменялись: в Рязани младенец после рождения сразу попал в кому. Ошибка врачей? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После родов в перинатальном центре Рязани младенец попал в кому, сообщает портал ПроГород. В редакцию обратилась Вероника Инзина, по ее словам, она по плану отправилась в роддом, чтобы в ближайшие дни родить. Но! Во время родов все предварительные планы и назначения врачей внезапно изменили - ребенок родился с тяжелыми травмами и уже более месяца находится в глубокой коме.

«Когда поступила, меня осмотрела врач, сделали УЗИ и КТГ. Врач подтвердила, что плод очень большой, а мне 32 года, есть сопутствующие патологии [необходимо кесарево сечение], - цитирует Веронику издание. - Спросила еще раз… согласилась, что рисковать не хочу. Врач пригласила заведующую отделением, и та тоже подтвердила назначение [кесарево], говорит, голова высоко, плод очень большой, сама не рожу».

Но дальше что-то пошло не так. В родильном отделении девушка пыталась объяснить врачам, что ей назначили кесарево, что рожать самой нельзя по назначению врача. Но ей якобы ответили, что все вопросы к заведующей отделением...

«Я плакала, просила сделать мне кесарево, - вспоминает Вероника. – Говорю, давайте хотя бы платно, по контракту, но заведующая ответила со смехом, что у меня все хорошо, мол, сама рожу».

В итоге начались экстренные роды. Женщине сделали эпизитомию (разрезали вход задней стенки влагалища для облегчения потужного периода), стали доставать ребенка с помощью вакуума, надавливая на живот. Ребенок появился на свет, его положили матери на грудь, но малыш не дышал.

Ребенка унесли, а роженице дали наркоз, чтобы завершить операцию.

Через некоторое время оказалось, что мальчик находится в глубокой коме.

Отметим, что семья Инзиных готовилась к рождению ребенка более десяти лет. После нескольких попыток, метод ЭКО дал результат…

22 января 2022 года врачи констатировали смерть малыша (читать подробнее).

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