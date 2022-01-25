Стало известно, по какой статье возбудили уголовное дело по факту смерти рязанского младенца

Из собственных источников «КП-Рязань» стало известно, что дело по факту смерти младенца в рязанском перинатальном центре возбудили по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Согласно части второй указанной статьи виновное лицо наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, что малыш родился в декабре прошлого года. Мальчик появился на свет с тяжелыми травмами и находился в глубокой коме. 22 января его не стало...