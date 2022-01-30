Мама малыша, умершего после родов в Рязани, рассказала о его реанимации

Рязанка Вероника Инзина, чей сын умер после родов, рассказала о его реанимации. Она поблагодарила врачей, которые до последнего пытались спасти ребенку жизнь.

В частности, женщина признательна заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных областного перинатального центра Алексею Новикову.

«Огромное спасибо Алексею Викторовичу и всей его команде за то, что воскресили нашего мальчика и дали возможность побыть с ним», - написала Вероника Инзина в Instagram.

Появившись на свет, мальчик не дышал. По словам матери, реаниматологи завели ему сердце с помощью адреналина и подключили к ИВЛ. Малыш сразу впал в кому. Чтобы замедлить процесс отмирания клеток головного мозга из-за гипоксии, его ввели в лечебную гипотермию – контролируемо снизили температуру тела до 32 градусов.

«Так он должен был пролежать три дня. При согревании была надежда, что он очнется, но этого не произошло. Слишком сильным было поражение мозга», - вспомнила рязанка.

Женщина отметила, что врачи ничего от них не скрывали.

Ранее сообщалось, что Веронике Инзиной изначально назначили кесарево сечение, однако в родильном отделении выяснилось, что все предварительные планы и назначения врачей внезапно изменились. Смерть младенца расследуется в рамках уголовного дела.